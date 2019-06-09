Запустять "літак-кулю": стало відомо про секретні випробування США. Спливли фото

У США компанія Otto Aviation підготувала до випробувань літак Celera 500L, який може стати проривом на ринку цивільних авіаперевезень.

За даними The Drive, характеристики цієї моделі практично невідомі, а розробка велася близько 10 років у повній секретності.

Celera 500L назвали "літаком-кулею" через незвичайної форму фюзеляжу. З відомих даних, він управляється одним пілотом, може злітати і сідати на будь-якому аеродромі. Приблизна швидкість – 740-820 км на годину на висоті до 20 кілометрів.

Літак Celera 500L Socal Airshow Review / The Drive

Йому вистачить галону палива на 50 кілометрів польоту. У разі успішних випробувань, цей літак може стати практично незамінним через мінімальні витрати на експлуатацію в порівнянні з іншими повітряними суднами.

The Drive

The Drive

Пілот помітив секретні літаки Instagram @ sc0ttness

Зйомка зверху Instagram @ sc0ttness

Celera 500L розвиває швидкість Instagram @ sc0ttness

Celera 500L Instagram @ sc0ttness

Celera 500L на смузі Instagram @ sc0ttness

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 травня в США випробували нову модифікацію міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III у відповідь на світові події і напруженість.

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