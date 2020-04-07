Запросив Лукашенко: експерти ВООЗ прибули до Білорусі через коронавірус

Увечері 7 квітня в Білорусь прибула делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я з трьох експертів через COVID-19.

Як повідомило МОЗ держави, фахівців запросив президент Олександр Лукашенко.

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Фахівці на місці оцінять реальну ситуацію, адекватність вжитих заходів, проаналізують підходи до надання медичної допомоги.

Планується, що експерти відвідають заклади охорони здоров'я Мінська, а також Мінської і Вітебської областей.

Станом на вечір 7 квітня в Білорусі виявлено 861 випадок захворювання COVID-19: 13 летальних, ще 54 людини вилікувалися.

Олександр Лукашенко Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лукашенко жорстко виступив проти введення карантину в Білорусі, заявивши, що у країни можуть з'явитися величезні економічні проблеми.

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