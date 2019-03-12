"Заплатять за розіп'ятого хлопчика": Цимбалюк розповів, як Росія опиниться в пастці "міністерства правди"

У Росії мають намір ввести драконівські штрафи за поширення фейкових новин. Ці заходи в народі вже охрестили "міністерством правди".

Однак відповідати за спотворення інформаційної картини світу в першу чергу, може, доведеться російській владі. Адже її маніпуляції через канали пропаганди спричинили загибель великої кількості людей. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він наголосив, що ідея створення "міністерства правди" виникла в Кремлі не випадково — всьому виною наслідки окупації країною-агресором частини територій України.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Тут, здається, нарешті почали усвідомлювати, що ціна вторгнення в Україну все-таки є, і вона — чимала: падіння рівня життя, пенсійний вік, падіння економіки або недостатньо високе її зростання, збільшення податків. Ну, і падіння рейтингу Володимира Путіна — найвище за останні 13 років. Все це говорить про те, що нарікати росіяни стануть більше, і робитимуть вони це, звісно, в інтернеті", — говорить Цимбалюк.

Крім того, в інтернеті дедалі частіше руйнують міф про те, що анексія Криму була "поверненням" півострова в "рідну" гавань. Так, люди все частіше пишуть про те, що насправді це була спланована загарбницька військова операція. Це стало ще одним аргументом на користь того, щоб захистити громадян Росії від інформації, яка суперечить затвердженим путінським режимом пропагандистським міфам. Однак при всьому цьому влада країни-агресора не врахувала те, що самі є найзатятішими порушниками нових законів.

"Міністерство правди" "Армія Народного Визволення"

"У цих унікальних законах є одна особливість: там за поширення фейкової інформації, яка спричинила загибель людей, передбачений для юридичних осіб штраф до 1,5 млн рублів. І виникає питання: ось російські федеральні канали, які поширювали марення а-ля "розіп'ятого слов'янського хлопчика", понесуть вони відповідальність чи ні? Адже дивіться, спочатку вони показали цю вигадку, а потім група або навіть тисячі російських чоловіків кинули свої родини і поїхали воювати на Донбас. Вони поїхали вбивати, але багато хто загинув сам", — наголосив Цимбалюк.

Він додав, що крім неадекватної вигадки про "слов'янського хлопчика" було ще безліч прикладів. Адже в режимі цілодобової брехні російські ЗМІ працюють уже п'ять років.

"Чи зможуть вони за кожен день виплатити по 1,5 млн рублів? Бюджет у них, звичайно, гарний, і я в них вірю", — із сарказмом підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк приструнив члена Ради Федерації Росії Франца Клінцевича, який лицемірно запевняв публіку в неможливості війни між його країною й Україною. Так, журналіст сказав самовпевненому російському політикові про те, що будь-який росіянин, який прийде в Україну зі зброєю, буде ліквідований.

Також, виступаючи на російському телебаченні, журналіст нагадав окупантам, що російські військові гинуть так само, як усі люди, оскільки не є безсмертними.

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