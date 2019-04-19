"Заплатить велику ціну!" США пригрозили Путіну розплатою за втручання у вибори

США приймуть жорсткі заходи щодо Росії, якщо та продовжить втручатися у внутрішні американські справи.

Таку заяву на прес-конференції у Вашингтоні в п'ятницю, 19 квітня, зробив глава держдепу Майк Помпео, передає swissinfo.ch. Так чиновник відповів на запитання про те, чи буде Вашингтон обговорювати з Москвою доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера про російське втручання в американські вибори в 2016 році.

"Ми будемо говорити про постійну вимогу до Росії: відмовитися від дій, які заважають успіху нашої демократії", – сказав Помпео.

"Ми ясно вкажемо їм на те, що така поведінка неприпустима. І ми будемо вживати жорстких заходів, які змусять Росію платити велику ціну за свої ворожі дії", – додав він.

Держсекретар США наголосив, що тема неприпустимості втручання у внутрішні справи США піднімається під час усіх контактів на високому рівні між США та Росією.

"Росія втручається в справи багатьох країн", – наголосив він, зазначивши, що ознаки такого втручання видно, зокрема, у Венесуелі та Україні.

Ілюстрація

Нагадаємо, що:

Спецслужби США інкримінують втручання Росії в американський виборчий процес із 2016 року. Розслідуванням цієї справи з травня 2017 року займався колишній директор ФБР Мюллер.

Президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах із офіційними особами Росії в період виборчої кампанії. Про те саме стверджували у Москві.

Впливове видання The Washington Post розповсюдило інформацію, що Трамп зустрічався з Путіним п'ять разів, проте жодного разу глава Білого дому не давав детального звіту перед своєю адміністрацією.

Пізніше Трамп відреагував на скандал, заявивши, що йому все одно.

Розслідування Мюллера не виявило змови передвиборного штабу Дональда Трампа з РФ, проте доводить її втручання в хід виборчих перегонів.

Як писав OBOZREVATEL, у кінці березня цього року Роберт Мюллер завершив дворічне розслідування і передав свій звіт у справі генеральному прокурору США Вільяму Барру.

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