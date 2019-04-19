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"Заплатить велику ціну!" США пригрозили Путіну розплатою за втручання у вибори

3.4тЧитати матеріал російською

США приймуть жорсткі заходи щодо Росії, якщо та продовжить втручатися у внутрішні американські справи.

Таку заяву на прес-конференції у Вашингтоні в п'ятницю, 19 квітня, зробив глава держдепу Майк Помпео, передає swissinfo.ch. Так чиновник відповів на запитання про те, чи буде Вашингтон обговорювати з Москвою доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера про російське втручання в американські вибори в 2016 році.

"Ми будемо говорити про постійну вимогу до Росії: відмовитися від дій, які заважають успіху нашої демократії", – сказав Помпео.

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"Ми ясно вкажемо їм на те, що така поведінка неприпустима. І ми будемо вживати жорстких заходів, які змусять Росію платити велику ціну за свої ворожі дії", – додав він.

Держсекретар США наголосив, що тема неприпустимості втручання у внутрішні справи США піднімається під час усіх контактів на високому рівні між США та Росією.

"Росія втручається в справи багатьох країн", – наголосив він, зазначивши, що ознаки такого втручання видно, зокрема, у Венесуелі та Україні.

Ілюстрація

Ілюстрація

Нагадаємо, що:

Як писав OBOZREVATEL, у кінці березня цього року Роберт Мюллер завершив дворічне розслідування і передав свій звіт у справі генеральному прокурору США Вільяму Барру.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Майк Помпео
Місце
США
Теги
Росіяполітика
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Количество стран в чьи внутренние дела вмешиваются США превышает количество стран в чьи дела США пока еще не вмешивались
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Пигин Макс
Пигин Макс
Если сам вмешиваешься в дела других стран, будь готов к тому, что и твои дела обязательно кто-нибудь вмешается. А вообще, пора уже что-то делать с исключительными...
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Казбеков Зубек
Казбеков Зубек
Если дебил то это уже навсегда! Обосрались в штаны, стоим орём виновата Россия, сняли штаны пошарили в них рукой, измазались все в говне, поняли что сами Обосрались, и все вокруг поняли, но одеваем штаны и орём, что виновата Россия. Браво и можно на бис!
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