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17 лютого • оновлено в 11:43
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Запалили свічки у формі герба: у США вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Фото

1.1т
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У Вашингтоні (США) пройшла церемонія, на якій вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Церемонія пройшла в центрі американської столиці біля Меморіалу Лінкольна, передає пресслужба посольства України в Штатах.

Захід відкрив український посол Володимир Єльченко, який нагадав про подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя в боротьбі за шанс до незалежності, демократичності і процвітання України.

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"Протягом 6 років і до цього дня українські воїни продовжують справу Героїв Небесної Сотні, пройшовши шлях від Революції Гідності до захисту суверенітету і територіальної цілісності України від агресії Росії", – йдеться в повідомленні.

Пам'ятна церемонія

Пам'ятна церемонія

Посольство України в США

Пам'ятна церемонія закінчилася виконанням гімну України і США і запалюванням свічок, розставлених у формі українського герба. Також священнослужителі Української Православної та Греко-католицької церков провели панахиду.

Церемонія пам'яті Героїв Небесної Сотні

Церемонія пам'яті Героїв Небесної Сотні

Посольство України в США

Прапор України

Прапор України

Посольство України в США

Церемонія пам'яті Героїв Небесної Сотні

Церемонія пам'яті Героїв Небесної Сотні

Посольство України в США

Прапор України в центрі Вашингтона

Прапор України в центрі Вашингтона

Посольство України в США

Запалили свічки у формі герба: у США вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Фото

Посольство України в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, родичі героїв Небесної Сотні обурені реваншем проросійських сил і відвертим знущанням над пам'яттю загиблих під час Революції Переваги українців.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Небесна Сотня
Особа
Володимир Єльченко
Місце
США Вашингтон
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Golan Sim
Golan Sim
А почему не присутствовали пагубий и трупчинов? Или у них проснулась совесть и им стало стыдно? Хотя вряд ли.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Есть у революции начало, нет у революции конца! Свiдомо MAHДАйнутая мpaзота...паЦриты забугорные!!
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какое жалкое зрелище. Достойное самого события и предмета церемонии. Давно уже разоблачена ложь о майдане и небесной сотне, насколько надо быть упоротым, чтобы так позориться
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