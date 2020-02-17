Запалили свічки у формі герба: у США вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Фото

У Вашингтоні (США) пройшла церемонія, на якій вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Церемонія пройшла в центрі американської столиці біля Меморіалу Лінкольна, передає пресслужба посольства України в Штатах.

Захід відкрив український посол Володимир Єльченко, який нагадав про подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя в боротьбі за шанс до незалежності, демократичності і процвітання України.

"Протягом 6 років і до цього дня українські воїни продовжують справу Героїв Небесної Сотні, пройшовши шлях від Революції Гідності до захисту суверенітету і територіальної цілісності України від агресії Росії", – йдеться в повідомленні.

Пам'ятна церемонія Посольство України в США

Пам'ятна церемонія закінчилася виконанням гімну України і США і запалюванням свічок, розставлених у формі українського герба. Також священнослужителі Української Православної та Греко-католицької церков провели панахиду.

Церемонія пам'яті Героїв Небесної Сотні Посольство України в США

Прапор України Посольство України в США

Церемонія пам'яті Героїв Небесної Сотні Посольство України в США

Прапор України в центрі Вашингтона Посольство України в США

Посольство України в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, родичі героїв Небесної Сотні обурені реваншем проросійських сил і відвертим знущанням над пам'яттю загиблих під час Революції Переваги українців.

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