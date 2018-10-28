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''Занадто жорсткий'': Трамп публічно висловився про боксерський поєдинок з Путіним

14.2тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче отримати від його держави економічну допомогу.

"Не забувайте. Росія хоче від нас допомоги в економіці. У нас є економіка. Ми створили такий добробут. Я виконав дійсно хорошу роботу - 11,7 трильйона доларів. Росія хоче нашої участі", - сказав Трамп під час виступу в штаті Іллінойс.

Трамп також згадав про зустріч з Путіним в Фінляндії, назвавши її "прекрасною" і додавши, що в Штатах багато критикують його за "зайву люб'язність" до лідера РФ.

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"Якби я прийшов до Путіна і почав боксерський поєдинок, вони б сказали: "Він був дуже жорсткий, це жахливо". Іншими словами, немає ніякої різниці", - резюмував Трамп.

''Занадто жорсткий'': Трамп публічно висловився про боксерський поєдинок з Путіним

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні Трамп зробив неоднозначне послання Путіну, заявивши, що США мають всі карти на руках у питанні діалогу з Росією.

Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мы помним вашу помощь, Ну его нах... Вон лучше Окраине помогайте.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Пигин Макс,получишь помощь не переживай и учи гимн США,Трамп у тебя ещё спросит.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Главные слова здесь "... в ходе выступления в штате Иллинойс ...". Трамп ведёт предвыборную кампанию и говорит для своих граждан, которые ничего не будут проверять, что попало. Всё в кучу свалил, и то, что Россия просит у него помощи, и то, что он ужас для России. И относиться к этому бреду надо соответственно.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Вот из Украинцев-нерабов бойцы,як из говна куля. Сразу на колини хлоп и лизать. Панский сапог-сладкий!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Dmitryk Aleksandr,уебан,а твоя срань,что ты написал,как относится к данной статье?
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