''Занадто жорсткий'': Трамп публічно висловився про боксерський поєдинок з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче отримати від його держави економічну допомогу.

"Не забувайте. Росія хоче від нас допомоги в економіці. У нас є економіка. Ми створили такий добробут. Я виконав дійсно хорошу роботу - 11,7 трильйона доларів. Росія хоче нашої участі", - сказав Трамп під час виступу в штаті Іллінойс.

Трамп також згадав про зустріч з Путіним в Фінляндії, назвавши її "прекрасною" і додавши, що в Штатах багато критикують його за "зайву люб'язність" до лідера РФ.

"Якби я прийшов до Путіна і почав боксерський поєдинок, вони б сказали: "Він був дуже жорсткий, це жахливо". Іншими словами, немає ніякої різниці", - резюмував Трамп.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні Трамп зробив неоднозначне послання Путіну, заявивши, що США мають всі карти на руках у питанні діалогу з Росією.