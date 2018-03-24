"Занадто жирний шматок": стало відомо, чому Захід грає в мирову з Путіним

Незважаючи на скандал із отруєнням шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, Захід продовжить ставитися до Росії та її президента Володимира Путіна з певною лояльністю через низку як дипломатичних, так і особистих інтересів.

Крім того, саме з цих причин Європа і США діють досить розрізнено щодо засудження дій Росії, говориться в блозі головного редактора Newsader Олександр Кушнаря на "Обозревателе".

"Європа - це громіздкий механізм, в якому є чимало сил, що симпатизують Путіну. Ми говоримо, в тому числі, і про бізнес-інтереси. Якби їх не було, то питання з Росією було б вирішено вже дуже давно, набагато швидше і набагато масштабніше", - вважає він.

Разом з тим, Кушнар відзначає, що п'ять країн-членів Європейського союзу (Франція, Польща, Естонія, Латвія, Литва і Британія. - Ред.) все ж вишлють російських послів, що призведе до втрати країною-агресором агентурної мережі ГРУ там.

Що стосується інших наслідків, то журналіст упевнений, що їх практично не буде. Як приклад він процитував слова прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей про те, що значна частина представників влади її країни сумніваються в необхідності введення економічних санкцій проти Москви. Ще одним доказом прихильного ставлення Заходу до Російської Федерації Кушнар визнав привітання Путіна з перемогою на виборах такими світовими лідерами, як президент Німеччини і президент США.

"Я дотримуюся позиції ряду колишніх американських чиновників, які припускають, що у Росії є компромат на Трампа. Ми не знаємо, який він, також ми не знаємо, як і коли він був отриманий. Іншими причинами неможливо пояснити, чому Трамп так м'який з Путіним тоді, коли можна цього не робити. Думаю, цей компромат буде злитий Росією і не безпосередньо, а через своїх посередників, можливо навіть американських", - пояснив поведінку американської політичної верхівки головний редактор Newsader.

Що стосується досить рівного реагування Заходу в цілому на зухвалу поведінку Росії, то це, на думку Кушнаря, є виключно бажанням не нашкодити власним матеріальним інтересам.

"Росія - це дуже жирний шматок, щоб від нього відмовлятися. Тут вже питання суто економічного прагматизму", - переконаний він.

Як повідомляв "Обозреватель", канцлер ФРН Ангела Меркель також привітала Путіна з переобранням президентом РФ.