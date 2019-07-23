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Замість Мей: у Великобританії назвали нового прем'єр-міністра

6.3т Читати матеріал російською

Колишній глава британського МЗС Борис Джонсон за підсумками голосування обраний новим лідером Консервативної партії Великобританії.

Він набрав 92 153 голоси, його суперник — міністр закордонних справ Джеремі Хант отримав 46 656 голосів членів партії.

Так, із 24 липня Джонсон змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра Великобританії.

Джонсон отримав велику підтримку однопартійців, незважаючи на свою жорстку позицію щодо Brexit. Він заявляв, що Великобританія повинна покинути ЄС до 31 жовтня за будь-якого розкладу. Його конкурент Хант зайняв м'якшу позицію, заявивши, що в принципі він готовий до виходу з ЄС без угоди, але може і продовжити терміни Brexit.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

BBC

  • Борису Джонсону 55 років, народився у Нью-Йорку, потім із сім'єю переїхав до Брюсселя, а згодом у Лондон.

  • Освіту здобув в Ітонському коледжі, далі вступив до Оксфордського університету, де займався літературою і філософією.

  • Після університету він почав працювати журналістом, а в 2001 році став членом палати громад парламенту Великобританії від Консервативної партії.

  • Помітним гравцем на британській політичній арені Джонсон став у 2008 році, коли обійняв пост мера Лондона. Цю посаду він зберігав до 2016 року.

  • У 2016-му Джонсон став міністром закордонних справ Великобританії в уряді Мей, але в 2018 році покинув цей пост через розбіжності з Мей щодо Brexit.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мей із останніми словами як глава уряду виступила 17 липня. У прощальній промові вона згадала про Росію і звинуватила президента РФ.

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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Поздравляем Бориса! Начинай Борис водить членом по губам недоразумения под названием раисия!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Днепр Андрей, ты че дурак? Он хочет как можно быстрее выйти из ЕС, а денег Украине кто давать будет и в ПАСЕ поддерживать?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Днепр Андрей, Боря или Зеля более талантливый в клоунаде?
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Sullivan Stacy
Sullivan Stacy
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Лучше бы Мистера Бина назначили
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