Замість Мей: у Великобританії назвали нового прем'єр-міністра

Колишній глава британського МЗС Борис Джонсон за підсумками голосування обраний новим лідером Консервативної партії Великобританії.

Він набрав 92 153 голоси, його суперник — міністр закордонних справ Джеремі Хант отримав 46 656 голосів членів партії.

Так, із 24 липня Джонсон змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра Великобританії.

Джонсон отримав велику підтримку однопартійців, незважаючи на свою жорстку позицію щодо Brexit. Він заявляв, що Великобританія повинна покинути ЄС до 31 жовтня за будь-якого розкладу. Його конкурент Хант зайняв м'якшу позицію, заявивши, що в принципі він готовий до виходу з ЄС без угоди, але може і продовжити терміни Brexit.

Борис Джонсон BBC

Борису Джонсону 55 років, народився у Нью-Йорку, потім із сім'єю переїхав до Брюсселя, а згодом у Лондон.

Освіту здобув в Ітонському коледжі, далі вступив до Оксфордського університету, де займався літературою і філософією.

Після університету він почав працювати журналістом, а в 2001 році став членом палати громад парламенту Великобританії від Консервативної партії.

Помітним гравцем на британській політичній арені Джонсон став у 2008 році, коли обійняв пост мера Лондона. Цю посаду він зберігав до 2016 року.

У 2016-му Джонсон став міністром закордонних справ Великобританії в уряді Мей, але в 2018 році покинув цей пост через розбіжності з Мей щодо Brexit.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мей із останніми словами як глава уряду виступила 17 липня. У прощальній промові вона згадала про Росію і звинуватила президента РФ.

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