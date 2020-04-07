Італійці збунтувалися проти "медиків" Путіна: від влади зажадали відповідей

В Італії створили петицію з питаннями до президента й уряду країни з вимогою розповісти про реальну мету російських військових медиків, які нібито прилетіли боротися з коронавірусом.

Про це OBOZREVATEL розповіла одна із авторів документу, громадянка Італії українського походження Наталія Гебріч, яка проживає у Флоренції. Вона зазначила, що документ складено на ім'я керівництва країни та вже розміщено на сайті офіційних петицій.

"Ми ставимо два основні питання, які хвилюють багатьох італійців. Перше – чому замість цивільних лікарів до країни прилетіли російські військові. Це не секрет, що на 15 літаках прибули 104 людини, з них лише 35 медиків (тільки два з них є цивільними) і 13 перекладачів. А решта – це хто? За тиждень їхньої "роботи" в нашій країні ми побачили лише двогодинну дезінфекцію будинку для літніх людей у Бергамо, і все. Друге – ми просимо відреагувати на погрози журналістам la stampa", – підкреслила Гебріч.

В Італії спалахнув скандал через конфлікт видання з російськими "медиками". Так, у відомому італійському ЗМІ прямо написали, що 80% постачань Москви марні для країни, це не більше, ніж просто нагода для військових потрапити до Італії. Офіційний представник Міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков звинуватив ресурс у "русофобії".

Військові автомобілі проводять дезінфекцію в Італії Міноборони РФ

"На відміну від Росії, в Італії є свобода слова. Петицію почали підписувати здебільшого італійці, але вона вільна для всіх, хто хоче дізнатися відповіді на ці питання. Хочемо почути правду й від нашої влади, яка так і не пояснила суспільству, навіщо прибуло так багато росіян із погонами, а також чому за весь цей час вони лише одного разу продезінфікували будинок для літніх людей невідомою речовиною?" – цікавиться Наталія.

Також Гербріч додала, що в місті Бергамо, де розміщений один із пунктів російської "допомоги", місцеві жителі скаржаться на хамську поведінку медиків із Москви. Вже було кілька скандалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італію прибув гуманітарний конвой із Росії. За інформацією офіційних джерел, медики повинні допомогти колегам боротися з епідемією коронавірусу, яка забирає сотні життів італійців щодня.

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