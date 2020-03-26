Майже 80 відсотків гуманітарної допомоги, яку Росія направила Італії для боротьби з поширенням коронавірусу, виявилися "абсолютно непотрібними або малокорисними" речами.

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Про це, посилаючись на власні джерела, пише газета La Stampa. До того ж видання заявляє про переслідування Кремлем таким "жестом доброї волі" лише власних інтересів.

Зокрема, зазначається, що російська допомога в основному складалася з обладнання для дезінфекції територій та іншої подібної спецтехніки. Тоді як, наприклад, Китай відправив до Італії необхідні медичні маски та апарати ШВЛ.

80% допомоги від Росії виявилися абсолютно непотрібними речами

Крім цього, підкреслюється, що обіцяні Путіним фахівці, якими, зауважимо, мали бути лікарі-вірусологи, – це насправді військові з високими військовими званнями, а не медики.

"Російські військові вільно пересуваються територією Італії, за декілька кроків від баз НАТО", – йдеться у матеріалі.

Водночас La Stampa пише, що надавши Італії підтримку, Кремль "переслідував власні політичні, а також дипломатичні інтереси". А ось італійський прем'єр Джузеппе Конте погодився прийняти все лише для того, аби "зміцнити особисті відносини" з російським урядом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістка і громадська активістка Ольга Решетилова вважає, що гуманітарна допомога, яку Росія нещодавно відправила у постраждалу від коронавірусу Італію, може свідчити про те, що наступний збройний конфлікт у світі буде саме в цій країні.

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