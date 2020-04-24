Замість лікування – побочки: Китай довів недієвість двох препаратів проти COVID-19

Китайські вчені довели неефективність противірусних препаратів "Лопінавір/Ритонавір" і "Арбідол" в боротьбі з COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, вчені з китайського Центру інфекційних хвороб провели дослідження, в результаті яких було доведено, що препарати "Лопінавір/Ритонавір" і "Арбідол" не допомагають проти COVID-19.

У випробуваннях ліків взяли участь 86 пацієнтів з хворобою в середній або тяжкій формі. 34 з них отримали "Лопінавір/Ритонавір", 35 – "Арбідол" і ще 17 осіб – плацебо. Через два тижні все три групи показали однакові результати. Згідно з висновком лікарів, у них немає ні пом'якшення симптомів, ні поліпшення результатів комп'ютерної томографії легенів. Більш того, пацієнти з перших двох груп скаржилися на нудоту і діарею, на відміну від тих, хто приймав плацебо.

Китай довів марність "Лопінавір / Ритонавір" і "Арбідолу" проти COVID-19

Підбиваючи підсумки, співавтор дослідження Лінхуа Лі зазначив повну марність препаратів.

"Ми виявили, що ні "Лопінавір/Ритонавір", ні "Арбідол" не можуть поліпшити клінічні результати пацієнтів. Крім цього, вони можуть викликати деякі побічні ефекти", – заявив учений.

Професор вірусології британського Університету Редінга Йен Джонс назвав результати китайських досліджень розчаровуючими. Проте він зазначив, що від цих ліків потенційно може бути користь, але тільки якщо застосовувати їх на ранніх стадіях хвороби.

"Потрібно мати на увазі, що для ліків, націлених на сам вірус, час медикаментозного лікування має вирішальне значення. Противірусні препарати слід призначати якомога раніше, щоб їх вплив на вірус надавало якусь клінічну дію", – заявив він.

Китай довів марність "Лопінавір / Ритонавір" і "Арбідолу" проти COVID-19

За його словами, лікувати цими препаратами варто вже тоді, коли симптоми тільки почали з'являтися. Тому Великобританія продовжить дослідження і цих препаратів – точні результати будуть відомі вже через кілька місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влади Великобританії не будуть проводити клінічні випробування ремдесівіра, який зараз позиціонується як дієві ліки проти COVID-19. Замість цього там випробують чотири інших ліків.