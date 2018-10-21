''Замість диппошти аргентинців'': Захарову підняли на сміх через глід

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова похвалилася виросли глодом, який посадила кілька років тому.

Відповідний знімок речник МЗС РФ опублікувала на своїй сторінці в Facebook, чим викликала асоціативні глузування на свою адресу через популярний у країні напій.

"Глід виріс. Посадила років 5 назад маленький паросток. А зараз кустіще з шипами і ягодами", - показала Захарова знімок.

"Сьогодні у спікера руссоМЗСа на ФБ: санкції наздогнали і Машу Захарову - вона перейнялася НЗ глоду на випадок перекриття поставок з Аргентини", - пожартував український політтехнолог Олексій Голобуцький в своєму Telegram-каналі.

У коментарях до посту Захарової користувачі написали, що вона публікує провокативні матеріали.

"Марія, навіщо ви постите провокаційні публікації? Зараз інтернет-гопота з-за поребрика налетить", - пожартували в мережі.

"Те замість "правильної" диппошти аргентинці 400 кг борошна підсунули, то в порту контейнер з 2-ма тоннами конфіскують, то ФСБшника з останніми 8 кг ДАІ заарештує, нічого не залишається, як перейти на вітчизняний Глід і чекати, коли ДД схвалить Закон на вирощування опіумного маку", - розвинули тему наркоманії та алкоголізму користувачі.

"Це дуже відомий сорт глоду, його додають в "Novichok"," А що, аптекарського вже не вистачає? І "блакитний чайок" з мухоморів вже не справляється з твоїми тарганами в голові", "А Машка вже урожай з куща зібрала, поставила настоянку. Одна ягідка вам - терпілам на подивитися. Інше все собі коханій", - розійшлися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Захарова вже не в перший раз натикається на глузування через тему городу. Нещодавно вона опублікувала знімки редиски нестандартної форми.