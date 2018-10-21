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''Замість диппошти аргентинців'': Захарову підняли на сміх через глід

18.8тЧитати матеріал російською

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова похвалилася виросли глодом, який посадила кілька років тому.

Відповідний знімок речник МЗС РФ опублікувала на своїй сторінці в Facebook, чим викликала асоціативні глузування на свою адресу через популярний у країні напій.

"Глід виріс. Посадила років 5 назад маленький паросток. А зараз кустіще з шипами і ягодами", - показала Захарова знімок.

''Замість диппошти аргентинців'': Захарову підняли на сміх через глід

"Сьогодні у спікера руссоМЗСа на ФБ: санкції наздогнали і Машу Захарову - вона перейнялася НЗ глоду на випадок перекриття поставок з Аргентини", - пожартував український політтехнолог Олексій Голобуцький в своєму Telegram-каналі.

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''Замість диппошти аргентинців'': Захарову підняли на сміх через глід

У коментарях до посту Захарової користувачі написали, що вона публікує провокативні матеріали.

"Марія, навіщо ви постите провокаційні публікації? Зараз інтернет-гопота з-за поребрика налетить", - пожартували в мережі.

''Замість диппошти аргентинців'': Захарову підняли на сміх через глід

"Те замість "правильної" диппошти аргентинці 400 кг борошна підсунули, то в порту контейнер з 2-ма тоннами конфіскують, то ФСБшника з останніми 8 кг ДАІ заарештує, нічого не залишається, як перейти на вітчизняний Глід і чекати, коли ДД схвалить Закон на вирощування опіумного маку", - розвинули тему наркоманії та алкоголізму користувачі.

''Замість диппошти аргентинців'': Захарову підняли на сміх через глід

"Це дуже відомий сорт глоду, його додають в "Novichok"," А що, аптекарського вже не вистачає? І "блакитний чайок" з мухоморів вже не справляється з твоїми тарганами в голові", "А Машка вже урожай з куща зібрала, поставила настоянку. Одна ягідка вам - терпілам на подивитися. Інше все собі коханій", - розійшлися в мережі.

''Замість диппошти аргентинців'': Захарову підняли на сміх через глід
''Замість диппошти аргентинців'': Захарову підняли на сміх через глід
''Замість диппошти аргентинців'': Захарову підняли на сміх через глід

Як повідомляв OBOZREVATEL, Захарова вже не в перший раз натикається на глузування через тему городу. Нещодавно вона опублікувала знімки редиски нестандартної форми.

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Об'єкт
курйоз
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Коментарі
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Сумно
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Ахахахаха)))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хохлы,вы дебилы?
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Sam Vik
Sam Vik
Smekalov Sergey, правильно пиши - вы хохлы, а мы дебилы ( во главе с хуйлом).
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Smekalov Sergey, да не мужик , это у тя деликатесы выращивают для ежедневного потребления и в миде .
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