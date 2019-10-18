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18 жовтня • оновлено в 10:15
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Замішаний у скандалі з Україною: Трамп підтвердив відставку міністра енергетики

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Президент США Дональд Трамп підтвердив відставку міністра енергетики Ріка Перрі, що фігурує у так званому українському скандалі.

Американський президент повідомив про це під час свого візиту в Техас і зазначив, що розмови про завершення кар'єри Перрі велися вже близько року, передає Politico.

"У нас вже є заміна йому. Рік проробив фантастичну роботу, але прийшов час", – повідомив Трамп.

За його словами, відставка Ріка Перрі повинна відбутися до кінця 2019 року, а оголосить він про неї в листопаді.

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Рік Перрі

Рік Перрі

Secretary Rick Perry

Відомо також, що Перрі буде звітувати перед Конгресом про свою роль в утриманні військової допомоги США Україні та розслідуванні звинувачень на адресу головного опонента Трампа, Джо Байдена, і його сина Хантера. Байден-молодший входив до ради директорів української енергетичної компанії Burisma.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Рік Перрі
Місце
США
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