Замішаний у скандалі з Україною: Трамп підтвердив відставку міністра енергетики

Президент США Дональд Трамп підтвердив відставку міністра енергетики Ріка Перрі, що фігурує у так званому українському скандалі.
Американський президент повідомив про це під час свого візиту в Техас і зазначив, що розмови про завершення кар'єри Перрі велися вже близько року, передає Politico.
"У нас вже є заміна йому. Рік проробив фантастичну роботу, але прийшов час", – повідомив Трамп.
За його словами, відставка Ріка Перрі повинна відбутися до кінця 2019 року, а оголосить він про неї в листопаді.
Рік Перрі
Secretary Rick Perry
Відомо також, що Перрі буде звітувати перед Конгресом про свою роль в утриманні військової допомоги США Україні та розслідуванні звинувачень на адресу головного опонента Трампа, Джо Байдена, і його сина Хантера. Байден-молодший входив до ради директорів української енергетичної компанії Burisma.
Як писав OBOZREVATEL:
Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони природи Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.
У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.
У 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден міг шантажувати владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram