Замішаний ''кухар Путіна'': в Африці назріває нова війна за участю Росії

У Судані помітили групу російських найманців "Вагнер", яких курирує опальний бізнесмен з РФ Євген Пригожин на прізвисько "кухар Путіна".

Бойовики проводять стратегічні і практичне навчання сил розвідки і безпеки, повідомляє The Times.

Видання пише, що є вже фото одягнених в камуфляж білих чоловіків, яких транспортують у вантажівках і які спостерігають за антиурядовими протестами в столиці Хартум.

"Росія двічі приймала Башира (Омар аль-Башир, президент Судану – Ред.), який погодився допомогти президенту Путіну в реалізації його амбіцій, націлених на розширення впливу в Африці. Башир, засуджений Міжнародним кримінальним судом за військові злочини, потребує впливових союзників, так як він потрапляє у все більшу ізоляцію. Зустріч в минулому місяці з президентом Сирії Башаром Асадом, яку критики назвали "самітом геноциду", як передбачається, була кроком у бік Росії, яка надає військову допомогу від Хартума до Дамаска", – сказано в матеріалі.

Судан

У публікації наголошується, що Башир швидше приведе країну до громадянської війни, ніж поступиться владою і постане перед Міжнародним судом в Гаазі.

"Згідно з повідомленнями з Судану, офіцери групи "Вагнер" були помічені в столиці країни Хартум, де вони навчають державні сили безпеки на тлі антиурядових протестів", – підкреслює американське ЗМІ.

Відзначається, що в Центральноафриканській республіці, сусідній з Суданом країні, розміщені сотні співробітників групи "Вагнер", і в минулому році вони допомагали в навчанні військових. Тут в липні були вбиті троє російських журналістів, які розслідували діяльність найманців.

Як повідомляла ТК, Путін різко висловився про свого знаменитого ''кухаря'' і ПВК ''Вагнер''.

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