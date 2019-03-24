Замішаний Крим: Латиніна розкрила причину відставки президента Казахстану

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв подав у відставку після майже 30-річного правління, щоб президент Росії Володимир Путін не захопив північ країни.
Таку думку висловила російська журналістка Юлія Латиніна в ефірі радіостанції "Ехо Москви", нагадавши, що він ще перед відходом зі свого поста затвердив перехід з кирилиці на латиницю.
"Всі цікавляться, навіщо Назарбаєв пішов на відпочинок так рано і навіщо йому це знадобилося. Я думаю, відповідь елементарна, Ватсон: щоб Путін не забрав собі північ Казахстану під час смути, яка пов'язана з переходом влади точно так же, як це вийшло з Кримом", – зазначила вона.
Нурсултан Назарбаєв
uralskweek.kz
Латиніна додала, що росіяни тепер можуть пишатися тим, що відбувається, адже "це вплив РФ на міжнародну політику і на навколишні країни СНД".
Більш того вона сказала, що Назарбаєв нікуди не пішов, оскільки він "як був владикою Казахстану, так і залишився". Публіцист пояснила, що слово "президент" на пострадянському просторі їй нагадує значення слова "лугаль" стосовно до правителів стародавніх шумерських міст.
"Назарбаєва є лугалем Казахстану, Путін — лугалем Росії, Лукашенко — лугалем Білорусі і так далі. І ось цей достаток лугаль на просторах колишнього СРСР ставить нас перед сумним питанням. Після краху СРСР Френсіс Фукуяма написав відому статтю "Кінець історії", сенс якої полягав у тому, що, нарешті, демократії західного зразка перемогли на планеті, ніякої альтернативи їм немає, ніяких пертурбацій в людській історії більше не передбачається", – зазначила вона.
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