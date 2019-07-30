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"Замерзнуть і буде Майдан!" На росТБ витягли стару страшилку для України

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Російські пропагандисти знову заговорили про те, що взимку Україна нібито замерзне без газу з країни-агресора.

Більш того, рупор Кремля Євген Попов в ефірі програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" побачив передумови для виникнення нового Майдану (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Готуй сани влітку. Україна вже щосили готується замерзати без нашого з вами російського газу, без нашого народного надбання. Надбання народне наше, а замерзати готується Україна", – показушно підкреслив пропагандист.

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Пропагандисти Кремля

Пропагандисти Кремля

Скріншот відео

Крім того, він запевнив, що Україну нібито чекає тотальний енергетичний колапс через втрату транзиту російського блакитного палива через свою територію.

"Країну чекає найгірший сценарій з усіх можливих. Уже малюють такі сумні картини. Щоб пережити цю зиму, закачувати газ в підземні сховища незалежної почали вже зараз, причому в якихось просто неймовірних, максимальних обсягах. Замерзнуть, і буде інший Майдан", – страхітливо додав Попов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні кремлівські пропагандисти вже заявляли, що без транзиту російського газу Україна нібито буде приречена на голод і животіння.

Раніше скандальна посіпака путінського режиму Ольга Скабєєва стверджувала, що в Україні через переохолодження масово вмирають люди. Це нібито відбувається через відмову від російського газу.

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Теми
російська пропаганда ринок газу Поставки газу в Україну
Місце
Росія
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Не интересно,уже 5год мерзнем.
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