"Замерзнуть і буде Майдан!" На росТБ витягли стару страшилку для України

Російські пропагандисти знову заговорили про те, що взимку Україна нібито замерзне без газу з країни-агресора.

Більш того, рупор Кремля Євген Попов в ефірі програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" побачив передумови для виникнення нового Майдану (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Готуй сани влітку. Україна вже щосили готується замерзати без нашого з вами російського газу, без нашого народного надбання. Надбання народне наше, а замерзати готується Україна", – показушно підкреслив пропагандист.

Пропагандисти Кремля Скріншот відео

Крім того, він запевнив, що Україну нібито чекає тотальний енергетичний колапс через втрату транзиту російського блакитного палива через свою територію.

"Країну чекає найгірший сценарій з усіх можливих. Уже малюють такі сумні картини. Щоб пережити цю зиму, закачувати газ в підземні сховища незалежної почали вже зараз, причому в якихось просто неймовірних, максимальних обсягах. Замерзнуть, і буде інший Майдан", – страхітливо додав Попов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні кремлівські пропагандисти вже заявляли, що без транзиту російського газу Україна нібито буде приречена на голод і животіння.

Раніше скандальна посіпака путінського режиму Ольга Скабєєва стверджувала, що в Україні через переохолодження масово вмирають люди. Це нібито відбувається через відмову від російського газу.

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