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Замаскувала під сплячого: в США няня жорстоко розправилася з немовлям

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В американському штаті Вісконсін вагітна няня Марісса Тітсорд вбила двомісячного хлопчика і повернула його батькам, замаскувавши під сплячого.

Як повідомляє The Sun, 28-річна злочинниця вюрала на дитину комбінезон і посадила її в автомобільне крісло, після чого віддала.

Експертиза встановила, що немовля померло після удару тупим предметом по голові. Після того, як жінка повернула тіло, мати не відразу побачила, що її син мертвий. Через деякий час вона усвідомила, що її малюк не дихає, а його шкіра холодна.

Замаскувала під сплячого: в США няня жорстоко розправилася з немовлям
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Обвинувачена розповіла, що знала про смерть немовляти, проте відмовилася признаватися у вбивстві. Вона зі своїм хлопцем встигли зайти з трупом дитини в Макдоналдс, перед тим, як повернути хлопчика батькам.

За даними видання, Тітсорд вагітна шостою дитиною і неодноразово звинувачувалася в жорстокому поводженні з дітьми.

Замаскувала під сплячого: в США няня жорстоко розправилася з немовлям

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що медсестра вбила кілька сотень немовлят, забираючи дітей до себе в "сім'ю".

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Тема
Кримінал
Місце
США
Тег
вбивство
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