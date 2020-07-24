Замаскированные острова.

Рядом с тихоокеанским побережьем города Лонг Бич (Long Beach) в Южной Калифорнии расположены четыре искусственных острова, которые на первый взгляд кажутся роскошными курортами. И действительно, возвышающиеся белые здания, пальмы и водопады, яркие разноцветные вечерние огни – все напоминает о хорошем месте отдыха. На самом деле – все эти острова представляют собой промышленные объекты нефтяной отрасли.

Правильное название этих рукотворных объектов – THUMS Лонг-Бич, в котором основная аббревиатура образована из названий пяти нефтяных компаний, создавших консорциум для проведения буровых работ в заливе Сан-Педро. THUMS – это Texaco, Humble (теперь Exxon), Union Oil, Mobil и Shell. Искусственные промышленные острова были построены в 1965 году из 640 тыс. тонн валунов, каждый из которых около 5 тонн, заполнены песком со дна залива и озеленены по периметру.

Лонг Бич, наверное, можно охарактеризовать как красивый промышленный американский город с населением состоящим, в основном, из среднего класса. Поэтому при строительстве новых производственных объектов граждане потребовали от консорциума сделать "красиво" и не уродовать океанские пейзажи мрачным нефтяным оборудованием. В заключенном с нефтяными компании соглашении местные избиратели настояли на том, чтобы новые острова сочетались с калифорнийскими пейзажами и не портили природную красоту залива.

THUMS согласился на все условия, получил разрешение на строительство и пригласил известного ландшафтного архитектора Джозефа Линеша (Joseph Linesch), который также занимался проектированием парка развлечений Диснейленд.

Замаскированные острова: когда власти не все равно на мнение граждан Facebook Александра Соколовского

Замаскированные острова: когда власти не все равно на мнение граждан Facebook Александра Соколовского

Замаскированные острова: когда власти не все равно на мнение граждан Facebook Александра Соколовского

Замаскированные острова: когда власти не все равно на мнение граждан Facebook Александра Соколовского

Замаскированные острова: когда власти не все равно на мнение граждан Facebook Александра Соколовского

Замаскированные острова: когда власти не все равно на мнение граждан Facebook Александра Соколовского

Высокие бетонные фасады скрыли промышленные установки, защитили горожан от производственного шума и создали преграду для самостоятельного проникновения на острова. С 1967 года все четыре искусственных объекта были переименованы в честь погибших американских астронавтов. Архипелаг Астронавтов состоит из островов Теодора К. Фримана, Гуса Гриссома, Эд Уайта и Роджера Б. Чаффи. Остров Фримен – самый большой из островов с площадью около 5 га, остров Гриссом – самый близкий к побережью и содержит самое большое количество "украшений" с пальмами и водопадами.

Интересная история в кейс "когда власти не пофиг на мнение граждан"...

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