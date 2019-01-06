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Замах на Скрипаля розкрито: слід веде до керівництва Росії

8.8тЧитати матеріал російською

Влада Великобританії вважає, що встановила всі деталі замаху в Солсбері на колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля.

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в уряді, влада впевнена, що знають "все, що необхідно знати" про отруєння екс-полковника Головного управління (більш відомого як ГРУ) російського Генштабу.

Також британській стороні добре відомий весь ланцюжок людей, відповідальних за інцидент в Солсбері. Він, як стверджують співрозмовники газети, веде до вищого російського керівництва.

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Скрипаль з дочкою

Скрипаль з дочкою

Guardian

Крім того, джерела повідомили виданню, що уряд Великобританії вважає розгромленою агентурну мережу ГРУ на території країни, але тепер побоюється дій з боку Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії. У Лондоні вважають, що СЗР, спадкоємиця Першого головного управління КДБ СРСР, небезпечніше і професійніше ГРУ і тому представляє більшу загрозу, ніж військова розвідка.

Дані матеріали з'явилися на тлі відомостей про те, що замах на Скрипаля та подальша інформаційна кампанія на цю тему готувалися різними британськими структурами з 2015 року.

Історія скандалу

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалі були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова і Руслана Бошірова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

Петров і Бошіров - вони ж Мишкін і Чепіга

Петров і Бошіров - вони ж Мишкін і Чепіга

Bellingcat

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Бошіров дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Місце
Великобританія
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Для того, что бы знать, всю цепочку до Кремля, нужно задержать, выбить показания у исполнителей и потом по цепочке дойти до Кремля ... Тут даже исполнителей не опознали, с доказательствами преступления ... не допросили ... а то, что они уверены ... Я тоже уверен, что королева Британии Елизавета инопланетяне и что из этого ? Идите лесом )
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
хуйня..
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Ершов Василий
Ершов Василий
Suxodrotti Kutakos, ти знову суходрочкою займаєшся, чмо мокшанське?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Дж. Бонд обнаружил следы совеццкого шпийона, следы были 47-го размера и уходили в сторону русской границы)))
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