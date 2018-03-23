Замах на Скрипаля: Макрон і Меркель анонсували відповідь Кремлю

Найближчими днями Франція і Німеччина зроблять кроки у відповідь на використання Росією нервово-паралітичної речовини на території Великобританії - однієї з держав Євросоюзу.

"Ця атака вимагає скоординованої та рішучої відповіді з боку ЄС та його держав-членів", - заявив президент Франції Емануель Макрон, завершуючи саміт ЄС в Брюсселі 23 березня, пише "Радіо Свобода".

Франція вважає отруєння в Великобританії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, в якому підозрюють Росію "серйозним викликом для безпеки та посяганням на суверенність Європейського союзу".

"Ми, Німеччина і Франція, були єдині в думці, що необхідна реакція додатково до відкликання посла. Ми повідомимо, коли координація завершиться", - заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає ТАРС.

Лідери країн Євросоюзу підтримали Великобританію, яка звинувачує Росію в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля. В знак солідарності ЄС відкликає свого посла Маркуса Едерера з Москви.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британській владі про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін.