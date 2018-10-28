Замах на Клінтонів і Обаму назвали провісником ''дружби'' США і РФ

Серія замахів на провідних політиків США може підштовхнути Вашингтон до співпраці з країнами, які вже показали досить ефективну боротьбу проти тероризму, зокрема і з Росією.

"Тут може бути дуже багато версій, тим більше, якщо ми говоримо про це питання в плані тероризму, то зазвичай якась терористична організація бере на себе відповідальність за подібні дії. Поки що ми не маємо такої інформації", – сказала в коментарі OBOZREVATEL експерт-міжнародник Юлія Осмоловська.

За її словами, наразі ця ситуація може використовуватися і республіканцями, і демократами для того, щоб привернути увагу до проблеми тероризму, заявити про свої позиції в контексті непримиренності в боротьбі з тероризмом, засудження цих дій та анонсування якихось планів по посиленню боротьби з тероризмом в США.

"Це можливість більш тісної співпраці з країнами, які є досить ефективними в боротьбі з тероризмом, в тому числі, і РФ. Тим паче, що це було одним з питань на порядку денному під час нещодавнього візиту пана Джона Болтона (радник президента США з національної безпеки, – Ред.) до Росії. І це є одним з питань, за якими сторони можуть домовлятися і демонструвати якісь позитивні приклади потенційної співпраці у майбутньому", – пояснила вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, посилаючи вибухові пристрої до офісу колишнього президента Барака Обами та до будинку екс-держсекретаря Хілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтон, радикальні групи скоріше за все намагаються вплинути на хід проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2018 року.