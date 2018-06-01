Замах на Бабченка: на росТБ придумали дві безглузді версії

Журналістка Олена Бойко, що втекла зі Львова до Росії, озвучила дві фейкових версії замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, які виправдовують Росію і перекладають всю відповідальність на Україну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Поплічниця окупантів вважає, що в усуненні Бабченка були зацікавлені учасники АТО, а також Служба безпеки. Свої безпідставні домисли вона озвучила в ефірі пропагандистської програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ.

Згідно з першою версією коллаборантки, журналіст активно збирав останнім часом великі суми грошей, в тому числі з-за кордону, для допомоги сім'ям загиблих учасників АТО, а також тих бійців, які отримали поранення, проте згодом нібито привласнив їх собі і військові вирішили йому помститися .

"Тобто плани відбити цьому голову за вкрадені гроші були. Але в цей час колишній військовий кореспондент насправді розкопав схему про торгівлю зброєю зі Збройних сил в "Л/ДНР" під кришуванням СБУ. І з цього приводу у нього дійсно були дані по цьому. Й дійсно його вже і за це хотіли мочканути", - висловилася перебіжчиця, намагаючись переконати студію в тому, що її домисли є достовірним поясненням спроби вбивства Бабченко, якому вдалося запобігти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за замахом на Бабченко стоїть В'ячеслав Пивоварник, який "у приватному фонді Путіна відповідає за Україну та теракти".