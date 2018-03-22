Заліз в штани: журналіст звинуватив Жириновського в домаганнях

Журналіст Ренат Давлетгільдєєв звинуватив в домаганнях депутата Держдуми Росії Володимира Жириновського і закликав чоловіків розповідати про випадки сексуальних домагань з боку чиновників і депутатів.

"Я ніколи не приховував історію про те, як після фіналу конкурсу "Міс Росія", який проводив Рустам Таріко в Гостиному дворі, мене за руки намагалися вивезти з будівлі помічники Жириновського і відвезти з ним в корпоративну сауну ЛДПР, а сам він, поки давав невелике інтерв'ю, лапав за жопу так, що руки трусилися з диктофоном", - повідомив Давлетгільдєєв у своєму Facebook.

Він зазначає, що тоді був "зовсім юний, коліна ходили ходором від однієї думки про те, що перед тобою депутат, міністр".

"Та й взагалі чомусь в період до камін-ауту здавалося, що це я сам винен, що чиясь рука лізе в мої штани, та й взагалі потрібно неодмінно від усіх приховати хоча б натяк на власну гомосексуальність. Навіть якщо цей натяк був чужим харрасментом. У переповненому чи вагоні метро, ​​в будівлі чи парламенту", - пише журналіст.

Цей скандал - "дурниця в порівнянні з тим, що бувало в ЛДПР", заявляє Давлетгільдєєв.

"І цей жарт про скандал зі Слуцьким, який був потрібен, щоб довести, що в партії є хоча б один депутат-натурал - дуже близький до реальності", - вважає він.

"Може якось виступимо зі своїми історіями теж? Адже десятки депутатів вважають за ліпше вивозити по спецбаням саме хлопчиків", - додав журналіст.

Син лідера ЛДПР, депутат Держдуми Ігор Лебедєв відмовився коментувати звинувачення на адресу Жириновського.

"Я цю маячню коментувати не буду, вибачте", - заявив він, пише "Говорит Москва".

Як писав "Обозреватель", раніше про домагання з боку депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького заявили заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе, продюсер телеканалу "Дождь" Дарина Жук і кореспондент Російської служби BBC Фаріда Рустамова.

Комісія з етики не знайшла "поведінкових порушень" у глави комітету Держдуми з міжнародних справ. Після цього про відкликання своїх журналістів з нижньої палати парламенту оголосили РБК, "Комерсант", "Дощ" і "Ехо Москви".