День до виборів у США: влада і бізнес готуються до погромів. Фоторепортаж

Підприємства та магазини в США почали забивати вітрини своїх магазинів і вживати інші заходи безпеки в очікуванні потенційних заворушень через вибори президента.

Про це повідомило Fox Business. Американці бояться повторення масових погромів, які пройшли влітку.

У Вашингтоні перукарні, ресторани, магазини одягу та банки за декілька кварталів від Білого дому в неділю, 1 листопада, вже було забито фанерою, оскільки власники бізнесу готуються до можливого повторення жорстоких заворушень і грабежів.

Мережа магазинів AT&T і деяких інших вивісила таблички для потенційних покупців, що заклади відчинені й працюють за дерев'яними огорожами.

Начальник поліції округу Колумбія Пітер Ньюшем заявив, що "поки що не було реальних загроз насильства", але сказав, що низка груп подала заявку на проведення великих демонстрацій. Тому поліцейські працюватимуть у день виборів у посиленому режимі.

У столиці країни Вашингтоні співробітники правоохоронних органів узяли під додатковий контроль певні пам'ятки та громадські місця.

Пані мер округу Колумбія Мюріель Баузер заявила, що ще не вирішила, чи варто залучати війська Національної гвардії для запобігання насильству, пов'язаному з виборами.

Президент США Дональд Трамп стежитиме за результатами виборів у Білому домі. Про це повідомила його прессекретарка Кейлі Макінані.

В ефірі телеканалу Fox News вона розповіла, що Трамп "найімовірніше, проведе ніч після виборів" у Білому домі. Вона додала, що "разом із ним будуть деякі його радники".

Понад 94 млн осіб уже проголосували в США ще до офіційного дня президентських виборів. Про це свідчать дані проєкту United States Elections Project. Це більш ніж дві третини всіх голосів, відданих на президентських виборах у 2016 році.

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