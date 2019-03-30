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"Залишив бідолаху": в Казахстані готові до проблем після відходу Назарбаєва

1.3тЧитати матеріал російською

У Казахстані готові до проблем після відходу з поста президента Нурсултана Назарбаєва, який правив майже 30 років, та залишив після себе корупцію і проблеми з грошима.

Про це розповів в ефірі ток шоу THE WEEK для Тараса Березовця і Пітера Залмаєва колишній прем'єр-міністр (1994-1997 рр) Акежан Кажегельдін (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я абсолютно впевнений, що він у принципі хотів бути першим і останнім президентом цієї країни. Але, ймовірно, не встиг підготуватися. Цілком може бути, що буде підготовка, будуть внесено зміни до Конституції, буде поступово передаватися влада парламенту, і буде у нас парламентська республіка", – зазначила Кажегельдін.

"Залишив бідолаху": в Казахстані готові до проблем після відходу Назарбаєва

скріншот

За його словами, Казахстану потрібно стати парламентською республікою, тому що президентська була штучною, а президентський інститут не працював.

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За прикладом Казахстану: ще в одній країні захотіли перейменувати столицю

"Привів до страхітливої корупції. Ми абсолютно ніколи не зможемо провести чесні, справедливі вибори і обрати одного президента після того, що 26 років відбувалося в країні. Найбільша проблема його спадщини, що він залишив, як головний біль майбутнім поколінням, включаючи цього бідолаху, який виконує обов'язки президента,

це що робити з корупцією, викраденими грошима. Народ зараз вимагатиме їх повернення. Як їх повертати, не зачепивши тих, хто їх викрав", – зізнався він.

"Залишив бідолаху": в Казахстані готові до проблем після відходу Назарбаєва

Відносно перейменування столиці Казахстану Кажегельдін зізнався, що подія носить курйозний характер. Це все відбувалося в незрозумілому поспіху.

"Важко поміщається в логіку нормально мислячої людини. Мало того, що влада урізана і таким чином в принципі знівельовано інститут президента. Плюс до всього ще людина була змушена наступного ранку дякувати за своє призначення таким чином, що спішно почали все перейменовувати. Все це з ряду незрозумілих знервованих дій. Звучить це не дуже милозвучно, вельми дивно. Можна було знайти правильне поєднання", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Нурсултан НазарбаєвТарас БерезовецьПітер Залмаєв
Місце
Казахстан
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