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"Залишиться агентом КДБ": The Independent назвала фатальну помилку Заходу щодо Путіна

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Після 20 років перебування президента РФ Володимира Путіна при владі західні країни так і не змогли зрозуміти дії глави Кремля на міжнародній арені.

Про це пише журналіст Мері Дежевські для британського видання The Independent, зазначивши, що Захід в особі Росії бачив колишнього радянського супротивника, що призвело до катастрофічних наслідків для міжнародних відносин в цілому.

"З моєї точки зору, демонізація Путіна Заходом, включає в себе безліч елементів, але я зупинюся лише на деяких з них. Перший і найочевидніший елемент цієї демонізації – служба Путіна в КДБ. Він був "агентом КДБ, і назавжди залишиться агентом КДБ" , особливо якщо врахувати, що Єльцин ненадовго зробив його главою служби-наступниці КДБ – Федеральної служби безпеки", – йдеться в публікації.

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Дежевські пише, що образ Путіна, як "агента КДБ" служив аргументом, нібито підтверджує його особисту причетність до смерті Олександра Литвиненка, передбачуваному замаху на Сергія Скрипаля та смерті цілого ряду інших росіян.

"Другий елемент – це те, що можна умовно назвати "комплексом царя": багато хто переконаний, що Путін вписується в традицію російських деспотів, в рамках якої він є володарем усього, що він бачить. Вважається, що йому потрібно просто клацнути пальцями, щоб якийсь-небудь опозиційний лідер або журналіст був убитий або відправився до в'язниці або щоб зенітне знаряддя збило цивільний літак", – йдеться в статті.

Володимир Путін

Володимир Путін

Журналіст зазначає, що не варто забувати, що Путін – експансіоніст, який рішуче налаштований відновити Радянський Союз. У приклад вона навела окупацію Криму, яка була продиктована панікою, тому що в той момент Росія зрозуміла, що вона може втратити свою військову базу в Севастополі після втечі екс-президента України Віктора Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній помічник Путіна і економіст Андрій Ілларіонов розповів, що російський президент не збирається припиняти війну в Україні і повертати їй кордон окупованого Донбасу.

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Володимир Путін
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Много фактических ошибок ....от незнания темы. Например: шапкокрад бежал по прямому приказу кремлевского фюрера и это затевалось именно ради аннексии,а не наоборот!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ильенко Александр, А вывoд какой? Свiдoмo МAНДАйнутoе бидло прocрало Украину на МAНДАйне!!!
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