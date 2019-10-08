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8 жовтня • оновлено в 13:25
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Залишилося два роки: Лукашенко забив на сполох через ядерну війну

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Протистояння Заходу і Сходу може несподівано вилитися у ядерну війну. Йдеться про конфронтацію Росії з НАТО.

Про це заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко, на форумі "Мінський діалог" у вівторок у Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нас не може не хвилювати той факт, що градус недовіри і конфронтації між Сходом і Заходом досяг межі", – сказав Лукашенко.

Він додав, що експерти "малюють жахливо правдоподібну картину: всього за кілька хвилин Росія і НАТО, наприклад, можуть пройти шлях від ненавмисного локального конфлікту до ядерної війни".

Новини
Зустріч Зеленського та Путіна: у Лукашенка напросилися в союзники

За словами Лукашенка, вихід Росії та США із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності руйнує архітектуру контролю над озброєннями. Процес фактично вийшов на фінішну пряму.

"Останній рубіж – Договір про стратегічні наступальні озброєння 2019 року", – зазначив Лукашенко.

Він упевнений, що якщо за два роки сторони не домовляться щодо продовження договору, "світ опиниться в ситуації, коли відносини у сфері ядерних озброєнь взагалі не будуть нічим регулюватися".

"Людство семимильними кроками рухається до межі, за якою – прірва", – підсумував президент Білорусі.

Лукашенко забив на сполох через війну

Лукашенко забив на сполох через війну

Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з Олександром Лукашенко.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Олександр Лукашенко Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Білорусь
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Махно Володимир
Махно Володимир
а всего то нужно, уничтожить россию! экономически и политически раздавить россию как вонючего, кровавого клопа!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Махно Володимир, пота потренеруйся на кизяке в шароварах, как будешь давить Россию.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Картофельный геомыслитель рассуждает о том, как космические корабли бороздят просторы вселенной. Только зачем и для кого все эти рассуждения из его уст? Все равно он от этого так же далёк, как Земля от Солнца.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
путЕнский дурилка заголосил!
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70rus xxx
70rus xxx
Кацaп Кацaпыч, так ,вроде,на днях вам в верности клялся.
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