Залишилося два роки: Лукашенко забив на сполох через ядерну війну

Протистояння Заходу і Сходу може несподівано вилитися у ядерну війну. Йдеться про конфронтацію Росії з НАТО.

Про це заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко, на форумі "Мінський діалог" у вівторок у Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нас не може не хвилювати той факт, що градус недовіри і конфронтації між Сходом і Заходом досяг межі", – сказав Лукашенко.

Він додав, що експерти "малюють жахливо правдоподібну картину: всього за кілька хвилин Росія і НАТО, наприклад, можуть пройти шлях від ненавмисного локального конфлікту до ядерної війни".

За словами Лукашенка, вихід Росії та США із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності руйнує архітектуру контролю над озброєннями. Процес фактично вийшов на фінішну пряму.

"Останній рубіж – Договір про стратегічні наступальні озброєння 2019 року", – зазначив Лукашенко.

Він упевнений, що якщо за два роки сторони не домовляться щодо продовження договору, "світ опиниться в ситуації, коли відносини у сфері ядерних озброєнь взагалі не будуть нічим регулюватися".

"Людство семимильними кроками рухається до межі, за якою – прірва", – підсумував президент Білорусі.

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