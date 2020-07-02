Залишилися місяці: у ВООЗ заявили про розроблення 141 вакцини проти COVID-19

Гебреєсус заявив про успіх у розробленні вакцини проти COVID-19.

У світі розроблюється 141 прототип вакцини від нового типу коронавірусної інфекції (COVID-19).

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До того ж провідні вчені перебувають буквально за "місяці від успіху". Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, передає The Washington Post.

За словами глави ВООЗ, саме міжнародна співпраця як серед науковців, так і між урядами країн, які виділяють кошти на дослідження, відіграє життєво важливу роль у питаннях розроблення вакцини від коронавірусу.

"Провідних кандидатів, можливо, лише місяці відокремлюють від успіху. Звичайно, немає гарантії повного захисту, але ми сподіваємося", – підкреслив Гебреєсус.

Водночас, додав він, пандемія COVID-19 переконливо показує необхідність ще більшої міжнародної співпраці для подолання глобальних криз в галузі охорони здоров'я.

"Мало того, що ми далекі від усунення всіх ризиків, які представляє цей підступний вірус, але й більшість людей досі схильні до інфекції", – підсумував глава ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії в липні почнуть випробування на людях вакцини місцевого виробництва проти коронавірусу. Раніше тести на тваринах показали, що препарат безпечний та зумовлює ефективну імунну відповідь.