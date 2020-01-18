Залишилися кістки і череп: у Польщі гігантські свині з'їли свого господаря

У місті Осієк на південному заході Польщі в новорічні свята свині з'їли власного 71-річного господаря.

Як повідомляє The Sun, у пенсіонера стався серцевий напад, коли він набирав воду з колодязя. За попередньою версією, тоді його і з'їли його 12 гігантських свиней угорської породи мангаліка.

Останки фермера у дворі будинку виявив його сусід, який зайшов провідати товариша, але знайшов лише купу кісток і осколки черепа, що залишилися від нього, які лежали біля колодязя.

Угорська порода свиней мангаліка

За версією влади, тварини з'їли свого господаря, коли той був уже мертвий, але сусід стверджує, що голодні свині могли напасти на ще живу людину. За його словами, загиблий зловживав алкоголем і міг заснути на вулиці.

"Він забув їх погодувати і, можливо, заснув. Ці свині величезні, вони бігають по всій ділянці, і їм нічого не варто було дістатися до нього. Ми їх боїмося і ходимо з побоюванням", – сказав він.

Угорська порода свиней мангаліка

Точну причину смерті встановить експертиза. При цьому зоозахисники не вірять, що свині могли з'їсти людину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ураугваї в басейн місцевого мільйонера з вертольота скинули свиню. Імовірно, тварина вже була мертвою.

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