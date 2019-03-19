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Залишили вигнанцем: Польща не покликала Путіна на міжнародні урочистості

1.3тЧитати матеріал російською

Президента Росії Володимира Путіна не запросили до Польщі на пам'ятні заходи, присвячені 80-річчю початку Другої світової війни.

Про це розповів представник президента Польщі Анджея Дуди Блажей Спихальський, повідомляє "Польське радіо". За його словами, канцелярія президента Польщі вирішила не надсилати російському лідерові запрошення.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Серед запрошених країн Росії немає", — наголосив Спихальський. Він зазначив, що запрошеними на урочистості до Польщі мають бути лише члени Європейського союзу, НАТО і держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія).

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"Ключ до запрошень на святкування історичного ювілею не був історичним. Запрошення мають сучасний, а не історичний характер", — пояснив представник президента Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі російська делегація втрапила у скандал на заході, присвяченому пам'яті в'язнів концтаборів. Так, делегати з Москви поскаржилися, що їх посадили на останні місця під час акції пам'яті на честь визволення концентраційного табору Освенцим.

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Тема
Друга світова війна
Особи
Володимир ПутінАнджей Дуда
Місце
Польща
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Праздновать начало войны?!! Дебилы, блеат!!!!!
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Не позвали, потому что, он уже всех за*бал. Приходит на торжества с пакетами одноразовыми и судочками, просит с собой, чтобы наложили. 🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Русаки наследники орды. 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
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