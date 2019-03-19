Залишили вигнанцем: Польща не покликала Путіна на міжнародні урочистості

Президента Росії Володимира Путіна не запросили до Польщі на пам'ятні заходи, присвячені 80-річчю початку Другої світової війни.

Про це розповів представник президента Польщі Анджея Дуди Блажей Спихальський, повідомляє "Польське радіо". За його словами, канцелярія президента Польщі вирішила не надсилати російському лідерові запрошення.

Володимир Путін

"Серед запрошених країн Росії немає", — наголосив Спихальський. Він зазначив, що запрошеними на урочистості до Польщі мають бути лише члени Європейського союзу, НАТО і держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія).

"Ключ до запрошень на святкування історичного ювілею не був історичним. Запрошення мають сучасний, а не історичний характер", — пояснив представник президента Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі російська делегація втрапила у скандал на заході, присвяченому пам'яті в'язнів концтаборів. Так, делегати з Москви поскаржилися, що їх посадили на останні місця під час акції пам'яті на честь визволення концентраційного табору Освенцим.

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