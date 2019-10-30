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30 жовтня • оновлено в 03:54
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Залили бетоном і сховали в холодильник: відома мільйонерка знайдена мертвою. Фото 18+

1.4т Читати матеріал російською

У місті Чіангмай на півночі Таїланду знайшли труп мільйонерки, залитий у бетон, в її власному холодильнику.

Жертвою виявилася 58-річна Вонні Джирахароенінг, яка була забудовницею і відомою благодійницею, повідомляє Mirror.

Жінка зникла 18 жовтня. Її брат приїхав у місто на пошуки після того, як вона перестала відповідати на його повідомлення.

Вонні Джирахароенінг

Вонні Джирахароенінг

Mirror

У Таїланді знайшли труп мільйонерки в холодильнику

У Таїланді знайшли труп мільйонерки в холодильнику

Mirror

Поліція знайшла тіло загиблої в холодильнику після скарг сусідів на гнильний запах.

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Потім з'ясувалося, що з рахунку мільйонерки зняли кілька великих сум, її автомобіль і банківські картки зникли.

Поліція проводить розслідування і розшукує друга Джирахароенінг, який зник. Відомо, що підозрюваний кілька разів знімав великі суми в банкоматах і частково потрапив на камеру відеоспостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хірурги в Таїланді зібрали по шматках руку людину, яка потрапила в машину для переробки пластмаси.

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Таїланд
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