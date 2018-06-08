Хорошо известно, что в поездках по РФ Путина сопровождает "группа простых граждан", которые создают задний фон и даже иногда озвучивают какие-то тексты. Сегодня они рыболовы, завтра дровосеки, послезавтра – овцеробы, хотя с овцами не все так просто. Руководитель одной маленькой, но очень своеобразной республики позвонил непосредственно в Москву и попросил овец не трогать, потому что они их там трогают самостоятельно. Поскольку руководитель является одновременно героем советского союза, генералом и академиком, то отказать ему не смогли. Возможно, не смогли отказать и потому, что своего первого русского он убил в 16 лет, но кто же в этом признается? Тем не менее, с тех пор овец вообще никто не вспоминает.

И вот, куда Путин не поедет – одни и те же лица. Ловит рыбу – тут как тут эти персонажи в виде рыбоводов, надумал полетать со стерхам – стерховоды тут как тут, если что-то удумал с тиграми сделать, за спиной уже маячат тигроводы все с теми же лицами, как и у специалистов по рыбам.

Тут нет ничего удивительного. Когда Путина еще приглашали в приличные страны или на встречу руководителей государств, за ним возили собственную ложку, кружку, тарелку и даже салфетки с туалетной бумагой, не говоря уже о еде. Ведь если знаешь, как попил чаек Литвиненко или как поужинали Скрипали, то уж, конечно, не станешь есть с чего попало и что попало. Так и с массовкой.

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Отдельная тема – его массовка на мероприятии под названием "Прямая линия". По смыслу понятно, что Путин будет прямо и вживую общаться со своим населением. В итоге, должна появиться картинка, когда часть публики задает вопросы из глухих углов Московии посредством телемостов, а другая – вот она, сидит прямо в студии и просто спонтанно о чем-то спрашивает вождя. Однако и тут понятно, что на самотек никто и ничего не пустит. В городах РФ, где будет проводиться ЧМ по футболу, целые кварталы домов задрапировали фальшивыми фасадами, а в окнах реальных домов поставили картинки радостных рожиц, якобы – местных жителей. Кто-то из россиян даже удивлялся, почему портреты в окнах не реалистичные, а скорее – лубковые. Ответ прост до безобразия. Пока снайпер видит явные рисунки, он не стреляет, как только увидит реальное лицо, то оно идентифицируется с ИГИЛ, ваххабитами или кем-то еще, звучит выстрел. Чтобы не создавать лишнюю нагрузку на и без того трещащий бюджет, принято решение, позволяющее экономить средства на закупку дорогих импортных патронов для снайперских винтовок.

В общем, перед объективами телекамер в отдаленных местностях, стоят либо сами сотрудники ФСБ, либо их агентура, которая на зубок выучила нужный текст и декламирует его под запись. Каждый понимает, что закон – тайга, а прокурор – медведь. Так что – без вольностей. Тем более, ни у кого нет иллюзий о том, что никого прямого эфира не будет, ибо от этого недуга телевидение РФ давно излечилось.

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То же самое и в студии. Обычно там сидит особо проверенная публика, которая разевает варежку только по команде и только так, как было сказано. Но пациент должен быть не только исполнительным, но и к моменту записи хоть неделю не бухающим, а с этим уже не так просто. Банально трезвое тело, которое может выдать связанную речь на минуту или две и при этом – не материться, надо еще поискать. Посему, набирается публика из числа вынужденных трезвенников или практикующих спортсменов. Но и тут не всегда все идет гладко. Теперь на весь мир известно лицо спортсмена, то ли лыжника, то ли биатлониста, с удивительной улыбкой. Говорят, что это – разновидность производственной травмы. Якобы, при непонятных обстоятельствах, ему в рот попал кусок лыжи или лыжной палки, или не совсем лыжной, да так и остался. Понятно, что такой портрет не делает чести ни Путину, ни российскому ТВ, ибо постороннему зрителю кажется, что персонаж незаметно бьют электротоком, поэтому и глаза у него на выкате.

В общем, для этой "Прямой линии" решили не брать статистов в студию, зачем? Говорят, что месяц назад, когда и снималась "Прямая линия", на монтаже видео решили, что зрители в зале только все портят и выкинули все эпизоды с вопросами из зала.

Кстати о вопросах. Изначально их фильтровали модераторы с микрофонами, они ловко давали и убирали их, чтобы в эфир пошел пристойный вопрос. Потом постепенно упорядочили это дело и статисты стали озвучивать избранные вопросы, которые просто поступали операторам на телефонах. Потом было решено обобщать эти вопросы по темам и давать для озвучивания синтезированный вопрос и наконец пришли к выводу, что самим надо придумают и вопросы и ответы, а публика – перетопчется. Путин будет на прямой линии с самим собой. Хотя телефоны для вопросов оставили и выбирали из них самые веселые.

Например, из Якутии спрашивали о том, что такое "газ" из-за которого столько неприятных историй. Были не совсем вопросы, а скорее – предложения. Самое простое из них касалось границы с Финляндией. Кто-то из Питера спрашивал, можно ли как-то передвинуть границу к тем местам Суоми, где производят сыр, колбасу, свежую рыбу и прочую еду, ибо в своих магазинах такая дрянь, что голодные коты не едят. Говорят, Путин задумался по этому поводу, но вопрос в эфир не пустили. Кстати, из Калининграда поступило предложение о том, чтобы вернуть немцам Кёнигсберг, поскольку достался он грязным и разрушенным, а взамен взять себе аналогичный кусок земли с Мюнхеном или Дрезденом в середине. На слове "Дрезден" Путин завис и говорят – звонил Меркель, та обещала подумать.

В общем, за долгое правление нацлидера "Прямая линия" плавно трансформировалась в шоу "Путин и пустота", где роль пустоты играет население РФ.