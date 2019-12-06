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6 грудня • оновлено в 19:57
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"Немає балансу": Венеціанська комісія розкритикувала український закон про мову

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У Венеціанській комісії заявили, що влада України повинна досягти балансу в Законі "Про державну мову", для того, щоб мовна проблема не стала джерелом міжетнічної напруженості в країні.

Такі висновки за результатами розгляду документа були опубліковані пресслужбою Ради Європи в п'ятницю, 6 грудня.

"Експерти визнають, що мовна політика є надзвичайно складною, делікатною і політизованою проблемою в Україні, особливо в контексті триваючого конфлікту з Росією. Беручи до уваги особливе місце російської мови в Україні, а також пригнічення української мови в минулому, Венеціанська комісія повністю розуміє необхідність заохочення використання української мови як державної", – йдеться у заяві.

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Венеціанська комісія розкритикувала закон про мову

Венеціанська комісія розкритикувала закон про мову

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Однак Україні запропонували переглянути закон про державну мову і підготувати закон про меншини після консультації з усіма зацікавленими сторонами, особливо з представниками національних меншин і корінних народів.

"Крім того, владі слід розглянути можливість скасування механізму подачі скарг і санкцій, передбачених у законі, або, принаймні, суворо обмежити його публічною сферою і в крайніх випадках. Якщо механізм слід зберегти, положення про санкції не повинні застосовуватися до ухвалення Закону про меншини і перегляду Закону про державну мову. Стаття, що встановлює відповідальність за навмисне викривлення української мови в офіційних документах і текстах, повинна бути видалена", – заявили експерти Венеціанської комісії.

Крім того, критиці піддалася норма про всі географічні назви і топоніми, які повинні бути написані виключно українською мовою.

Повний текст доповіді пообіцяли оприлюднити у понеділок, 9 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Угорщина заявила, що блокуватиме вступ України в НАТО, поки Київ не відновить мовні права угорської нацменшини.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Закон про мови
Теги
українська мова російська мова
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как же так? Ведь Обосс писал в 17 году: "Венецианская комиссия поддержала Украину относительно языкового вопроса в законе об образовании " А они, оказывпается, не совсем поддержали!
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Kuksov Micha, хрясь по какляцкой морде ссано-жеванной тряпкой,хрясь!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Если бы они еще щеневмерлу услышали - запретили бы наxyй свиную дупомову!
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Великий Кормчий, свиная дупомова в европе запрещена везде,кроме польских сортиров
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
А які це коренні народи : скіфи, сармати так їх немає чи може мадяри корінний народ, так їхня,, родина" Урал.
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