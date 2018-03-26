"Закон не важливий": в Time пояснили позицію Путіна по анексуваному Криму

Президент Російської Федерації Володимир Путін не має наміру йти на поступки в питанні анексованого Криму, вважаючи, що жителі півострова ніби-то задоволені нинішньою ситуацією.

"Це справедливо", - відповідає Путін всім іноземним партнерам, коли вони запитують про Крим. Він вважає, що населення Криму задоволено анексією, а це означає, що справедливість восторжествувала. Нічого не потрібно змінювати", - пише в статті для журналу Time російський журналіст Михайло Зигарь.

За його словами, заяви Путіна про "справедливість" стали "новою максимою" господаря Кремля.

"Десять років тому Путін наполягав на тому, що безумовна відданість букві закону має першорядне значення для нього. Він не змінив конституцію Росії, щоб бути обраним на третій термін, поступившись президентською посадою Медведєву, перш ніж повернутися до президентського кабінету. Після анексії Криму Путін запевнив в телевізійному інтерв'ю, що все було зроблено "по книзі". Але тепер Путін змінився. Те, що він сприймає як "справедливість", здається для нього важливішим, ніж закон, і це означає, що він може змінити будь-які закони, якщо він вважає результат справедливим ", - пояснив журналіст.

Він зазначив, що поки неясно, скільки Путін ще залишатиметься при владі.

"У нього є ще шість років, щоб зробити це, але він не почне негайно втілювати будь-які плани в дію - принаймні, тільки після Чемпіонату світу, який Росія проводить цього літа. І він не поспішає ділитися своїм планом зі своїм оточенням, йому подобаються сюрпризи, і чим пізніше все дізнаються, тим краще", - констатував Зигарь.

"Але немає сумнівів, що він знайде спосіб тримати все під контролем, він вважає, що це справедливо. І час, принаймні, на його боці. В 2024 році, коли закінчиться його четвертий термін, Путіну виповниться 72 роки. Цього віку Дональд Трамп досягне в цьому році", - резюмував журналіст.

Як повідомляв "Обозреватель", Зигарь також написав, що Путін протягом свого нового президентського терміну готується вирішити "проблему Донбасу" і передати окуповані території під контроль міжнародної адміністрації.