Потомки (и физические, и духовные) тех, кто вводил смертную казнь для двенадцатилетних детей в СССР продолжают убивать сирот в России. Путинский министр (прости, Господи) образования заявила о готовящемся ужесточении требований к приемным родителям! Не напились кровушки чекисты за сто лет красного Мордера…

После "закона подлецов" (о запрете на иностранное усыновление в России) они планируют очередной "законопроект людоедов".

"Закон людоедов", как мне кажется, очень четкое название для того, что они планируют сделать. В России осталось не так много Людей, по отношению к которым почетный титул "Человек" я бы писал с большой буквы. Приемные родители сирот для меня, безусловно, из этой категории. Эти Люди совершают подвиг в стране, где правят вампиры, где государственная система интернатов привычно и ритмично перемалывает судьбы и души сирот в своей ДЕТО-МЯСО-рубке. Приемные родители в России, сотни из которых я знаю лично, однозначно - Герои.

Над усыновителями и так издевается система. Сплошь и рядом чинуши в службах по делам детей и в параллельных ведомствах ухмыляются и намекают усыновителям: "Зачем, мол, оно вам надо"? На них зачастую косо смотрят, подозревая скрытые интересы, - от имущественных и финансовых до сексуальных. Проверки и комиссии выматывают усыновителям нервы, а иногда, по чьему-то приказу, их просто уничтожают. И вот теперь, не смотря на творимое системой беззаконие, чиновники планируют еще более ужесточить законодательство, а значит официально канонизировать свою людоедскую практику.

Интернатовско-православно-чекистское лобби обрекает детей на казарменное воспитание в самых чудовищных совковых памятниках - детских домах. Эти ребятки в России идут в наступление с открытым забралом. Оно и верно. Время тёмное… чего вампирам стесняться… "Закон подлецов" (ценой в тысячи загубленных детских судеб) страна проглотила почти молча. Скушает и этот указ людоедов.

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Вампиры вы, а не правители... Проклятием вы прокляты. Российский министр просвещения - женщина, Ольга Васильева, и от этого мне как-то неловко. Обычно со слабым полом я так не разговариваю. Но, если вчитаться и вдуматься в то, что вы, Ольга, затеваете, то вы не просто женщина… Вы фашист в министерской юбке. Хладнокровный убийца с причесочкой и властным видом. А стало быть, с вами можно и нужно как с врагом и убийцей.

В случае принятия "Закона Людоедов" будут умирать дети. Много детей…

Для меня, как приемного отца 32-х сирот, цена вопроса очевидна. Эта дурь в виде российского законопроекта уничтожит одну из немногих хороших тенденций в России - тренд на построение национальной культуры усыновления. К зарождению, созданию и развитию этой тенденции я, мягко говоря, приложил усилия, проехав на велосипеде до Владивостока и проведя сотни мероприятий, выступлений, пресс-конференций с призывом к усыновлению сирот. Поэтому мне не все равно. Вы топчите то, что я сеял. И это не просто цветочки, не еврогазончик. Это детские жизни. И за это придется отвечать…

Я уверен, что к этому законопроекту приложила свою руку попадья Анна Кузнецова, по недоразумению занимающая должность уполномоченного по правам детей при Президенте России. В своей деятельности эта матрона московского КГБшного патриархата лоббирует (судя по всему) не интересы детей, а производство будущих ФСБшных солдатиков для игр на полях сражений. Также она озабоченна воспитанием паствы для гундяевской секты московского патриархата.

Мало, кто понимает, что огромный процент приемных родителей в России – это либо протестанты (которых система на дух не переносит), либо атеисты (которые, по моему убеждению, куда ближе к Богу в России, чем московские попы с погонами под рясами). Именно эта "одухотворенная", скрепоносная парочка (попадья-омбуцмен и министр просвещения) нашептывают необходимость защиты сирот от потенциальных "неправильных" для путинского режима родителей. С их точки зрения, казарма в виде интерната - более безопасный вариант для производства московской паствы, электората и трупов (именно так по-английски звучит слово "войска").

Империя непременно сдохнет, а интернатовская ДЕТО-МЯСО-рубка однажды уйдет вместе с ней на позорную свалку истории. Культура усыновления продолжит возрастать в наших странах и однажды все сироты, просыпаясь, будут обнимать не казенную подушку, а ПАПКУ и МАМКУ… Но, боюсь, что напоследок это умирающие чудовище еще прольет не мало в том числе детской кровушки.

На протяжении многих лет я видел, как система с криками "Мы заботимся о детях!" перетирает их в бюрократических жерновах. Мое высочайшее почтение тем людям, россиянам или иностранцам, которые из этой мясорубки все же вырывают детей. Вы мои герои!

Напоследок одна из историй, потрясших меня недавно.

60 000 долларов вытянули из этой семьи негодяи-чиновники в процессе усыновления из России в США… 60 000 долларов!!! При этом всё это длилось в течение трех (!!!) лет. Над приемными родителями откровенно издевалась система, во главе вот с такими же людоедами-Васильевыми - с совковыми копнами на головах и криками "Мы заботимся о детях!"

Эта американская семья прошла семь кругов ада, но все же вырвала девочку из лап кабинетных зомби. Они забрали её за сутки (за сутки!!!) до того, как вступил в силу "закон подлецов" с его запретом на иностранное усыновление. Мясорубка не успела… Эти ЛЮДИ (всё слово пишу большими буквами) совершили подвиг в битве с безумием путинской нечисти.

Они - Человечища!!! А вы - государственные "защитнички", лоббирующие интернатовские инкубаторы - людоеды!

Если закон будет принят, я еще раз прокляну всех вас персонально и поименно. Всех… Начиная от вашего верховного жреца, кремлевского Молоха, до каждого чинуши, кто будет за этот людоедский закон голосовать и этому скотству рукоплескать.

Прокляну и буду прав. Библия, Книга Второзаконие: "Проклят, тайно убивающий ближнего своего! И весь народ да скажет Аминь."