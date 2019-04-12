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Заклятий ворог США і друг Росії: чим відомий затриманий викривач таємниць Ассанж

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Хтось вважає творця сайту і некомерційної організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якого затримали 11 квітня у Британії, героєм і відважним борцем за правду. Хтось — "союзником" Росії і безвідповідальним "мисливцем" за сенсаціями, який поставив під загрозу багатьох людей.

Що відомо про Ассанжа і чому до його особистості прикута така увага — у матеріалі OBOZREVATEL.

За що затримали

Засновника платформи WikiLeaks затримали після того, як посольство Еквадору в Лондоні, де він жив останні сім років, перестало надавати йому притулок.

Лондонська поліція повідомила, що главу хакерської групи заарештували за порушення Ассанжем режиму звільнення під заставу ще у 2012 році. Однак згодом Мін'юст США підтвердив, що надав запит про його екстрадицію в Штати. Там йому загрожує п'ять років в'язниці.

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Раніше, у 2010 році, шведський суд видав ордер на його арешт за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Того ж року його затримали у Британії. У 2012 році Верховний Суд країни ухвалив екстрадувати Ассанжа до Швеції. Тоді ж Ассанж звернувся в посольство Еквадору у Лондоні. Йому дали громадянство цієї країни, і протягом семи років він там жив.

Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж

У 2017 році Швеція закрила справу проти нього, однак Великобританія заявила, що таки заарештує його.

Найвідоміші "зливи"

У 2006 році Джуліан Ассанж разом із однодумцями засновує сайт WikiLeaks, який, за їхнім задумом, мав стати своєрідною поштовою скринькою, куди потенційні інформатори мали направляти свої дані.

На сайті публікувалися матеріали з різних країн, проте сайт став відомий всьому світу лише у квітні 2010 року. Тоді на ньому були опубліковані таємні матеріали, передані ресурсу працівником американських спецслужб Бредлі (Челсі) Меннінгом. Частина документів стосувалася загибелі мирних жителів у Іраку.

Протести проти затримання Ассанжа

Протести проти затримання Ассанжа

Серед опублікованих матеріалів був і відеозапис, імовірно зроблений з борту американського вертольота в Іраку у 2007 році. На відеозаписі, як стверджувалося, відображений "багдадський авіаудар 12 липня 2007 року", коли в результаті обстрілу іракців двома вертольотами армії США загинули, за різними джерелами, від 12 до 18 і більше осіб, зокрема і двоє журналістів.

Це відео справило ефект вибуху бомби у суспільстві.

За кілька місяців сайт розпочав публікацію тисяч таємних американських документів, що стосуються війни в Іраку та Афганістані.

Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж

А у 2016 році під час передвиборчої кампанії в США WIkileaks опублікувала електронні листи Хілларі Клінтон, написані під час її перебування на посаді держсекретаря. З них стало відомо, що вона користувалася особистою поштою для обговорення державних справ. Скандал став однією з причин її програшу на виборах.

Пов'язаний з Росією?

Спецслужби США вже у грудні 2016 року приписали витік пошти Клінтон "російським хакерам" з групи Fancy Bear, пов'язаних із російською владою, а її метою назвали дискредитацію демократа заради перемоги Трампа. Оскільки Ассанж не міг не знати про походження файлів, він перетворювався з героя і борця проти спецслужб на російського агента.

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Зв'язки з Росією не раз спростовував і Ассанж, і Москва. Але США абсолютно впевнені, що вони існують. У 2017 році директор ЦРУ Майк Помпео назвав Wikileaks "ворожою недержавною розвідкою, що часто приймає державне сприяння, зокрема з боку Росії". У заочному звинуваченні спецпрокурора Мюллера дванадцяти вірогідних військових розвідників з Росії було чітко зазначено, що вони обговорювали час випуску викрадених документів з Wikileaks, щоб збільшити їхній вплив на президентську кампанію 2016 року.

У 2012 році Ассанж провів на RT кілька випусків передачі під назвою The World Tomorrow. Агентство Ruptly, що належить RT, стало єдиним, хто зняв момент затримання Ассанжа, коли його виводили з посольства.

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Особа
Джуліан Ассанж
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