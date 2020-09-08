Закликаємо Росію встановити, хто несе відповідальність за огидне отруєння Навального, – міністри G7
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) зажадали від Росії пояснень щодо того, хто відповідальний за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.
Відповідна заява була поширена 8 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію терміново і з повною траспарентності встановити, хто несе відповідальність за це огидне отруєння, а також віддати їх правосуддю", – підкреслили глави МЗС.
Міністри також нагадали про зобов'язання Росії в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через ймовірного отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він впав у кому і потрапив в реанімацію.
Політика перевезли з Омська в Берлін, де через деякий час його вивели зі штучної коми і відключили від апарату ШВЛ.
Військові токсикологи Бундесверу встановили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Однак творці цієї отрути заперечують результати дослідження.