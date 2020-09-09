Закликаємо Росію встановити, хто несе відповідальність за огидне отруєння Навального, – міністри G7

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) зажадали від Росії пояснень щодо того, хто відповідальний за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Відповідна заява була поширена 8 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію терміново і з повною траспарентності встановити, хто несе відповідальність за це огидне отруєння, а також віддати їх правосуддю", – підкреслили глави МЗС.

Міністри також нагадали про зобов'язання Росії в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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