Закликаємо Росію встановити, хто несе відповідальність за огидне отруєння Навального, – міністри G7

У G7 зажадали терміново встановити винуватців отруєння Навального.
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) зажадали від Росії пояснень щодо того, хто відповідальний за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.
Відповідна заява була поширена 8 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію терміново і з повною траспарентності встановити, хто несе відповідальність за це огидне отруєння, а також віддати їх правосуддю", – підкреслили глави МЗС.
Міністри також нагадали про зобов'язання Росії в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через ймовірного отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він впав у кому і потрапив в реанімацію.
Політика перевезли з Омська в Берлін, де через деякий час його вивели зі штучної коми і відключили від апарату ШВЛ.
Військові токсикологи Бундесверу встановили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Однак творці цієї отрути заперечують результати дослідження.
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