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Закликаємо Росію встановити, хто несе відповідальність за огидне отруєння Навального, – міністри G7

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
1,9 т.
У G7 зажадали терміново встановити винуватців отруєння Навального

У G7 зажадали терміново встановити винуватців отруєння Навального.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) зажадали від Росії пояснень щодо того, хто відповідальний за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Відповідна заява була поширена 8 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію терміново і з повною траспарентності встановити, хто несе відповідальність за це огидне отруєння, а також віддати їх правосуддю", – підкреслили глави МЗС.

Міністри також нагадали про зобов'язання Росії в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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РосіяотруєнняОлексій Навальний
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