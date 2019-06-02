Закидали камінням поліцію: в Єрусалимі в день міста відбулися сутички

В Єрусалимі в районі Храмової гори 2 червня відбулися масові сутички палестинців з ізраїльською поліцією.

Це сталося після того, як іудеям вперше за 30 років було дозволено відвідати святиню Харам-аль-Шаріф у Старому місті Єрусалиму, повідомляє видання The National.

В останні дні ісламського священного місяця Рамадан комплекс зазвичай закритий для немусульман через значне число віруючих мусульман і можливость конфлікту. Немусульман раніше пускали в День Єрусалима, але тільки тоді, коли він не випадав на останні дні Рамадана.

Сотні євреїв святкують 2 червня День Єрусалима, встановлений на честь перемоги Ізраїлю у війні з арабами 1967 року і взяття під контроль Східного Єрусалиму. Напередодні ізраїльські сили безпеки були в приведені в стан підвищеної готовності через загрозу загострення ситуації.

Палестинці кидали каміння і стільці в поліцію в районі, де розташована мечеть Аль-Акса, третя найбільша святиня в ісламі. Євреї шанують це місце, але не могли молитися в ньому протягом десятиліть.

Заворушення сталися напередодні ходи іудеїв вулицями Єрусалиму у другій половині дня.

Хода відбудеться під охороною ізраїльської поліції, оскільки місцеві палестинці зазвичай не сприймають акцію, відому як хід Прапора, де учасники загортаються в біло-блакитні прапори Ізраїлю. Маршрут ходи пролягає і через Мусульманський квартал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Єрусалимі сотні ортодоксальних представників єврейської громади влаштували сутички з поліцією через Євробачення.

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