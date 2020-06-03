Зайняв місце Джорджа Флойда: Трампа помістили на обкладинку скандального журналу Charlie Hebdo

Антон Малиновський Світ 20:17, 3.06.2020 Оновлено: 20:42, 3.06.2020

Сатиричний французький журнал Charlie Hebdo випустив номер, на обкладинці якого зобразив президента США Дональда Трампа під коліном поліцейського Дерека Шовіна, якого звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда.

Новий випуск від 2 червня можна виявити на сайті журналу. Так вони відреагували на заяви Трампа з приводу масових протестів у США, які почалися після вбивства Джорджа Флойда.

Президент США називав губернаторів штатів "слабкими" і погрожував ввести Національну гвардію, якщо вони не посприяють зупинці протестів.

Трампа помістили на обкладинку скандального журналу Charlie Hebdo
Charlie Hebdo

На номері також зображені підзаголовки зі словами "Violences Policières" і "On veut L'égalité", що в перекладі з французької означає "Поліцейське насильство" і "Ми хочемо законності" відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі помітили слід "русского міра" на марші, який пройшов у США, організований друзями і сім'єю загиблого Джорджа Флойда.

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