Зайняв місце Джорджа Флойда: Трампа помістили на обкладинку скандального журналу Charlie Hebdo

Сатиричний французький журнал Charlie Hebdo випустив номер, на обкладинці якого зобразив президента США Дональда Трампа під коліном поліцейського Дерека Шовіна, якого звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда.

Новий випуск від 2 червня можна виявити на сайті журналу. Таким чином вони відреагували на заяви Трампа з приводу масових протестів в США, які почалися після вбивства Джорджа Флойда.

Президент США називав губернаторів штатів "слабкими" і погрожував ввести Національну гвардію, якщо вони не посприяють зупинці протестів.

Трампа помістили на обкладинку скандального журналу Charlie Hebdo Charlie Hebdo

На номері також зображені підзаголовки зі словами "Violences Policières" і "On veut L'égalité", що в перекладі з французької означає "Поліцейське насильство" і "Ми хочемо законності" відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі помітили слід "русского мира" на марші, який пройшов в США, організований друзями і сім'єю загиблого Джорджа Флойда.

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