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3 червня • оновлено в 20:35
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Зайняв місце Джорджа Флойда: Трампа помістили на обкладинку скандального журналу Charlie Hebdo

1.4т
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Сатиричний французький журнал Charlie Hebdo випустив номер, на обкладинці якого зобразив президента США Дональда Трампа під коліном поліцейського Дерека Шовіна, якого звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда.

Новий випуск від 2 червня можна виявити на сайті журналу. Таким чином вони відреагували на заяви Трампа з приводу масових протестів в США, які почалися після вбивства Джорджа Флойда.

Президент США називав губернаторів штатів "слабкими" і погрожував ввести Національну гвардію, якщо вони не посприяють зупинці протестів.

Трампа помістили на обкладинку скандального журналу Charlie Hebdo

Трампа помістили на обкладинку скандального журналу Charlie Hebdo

Charlie Hebdo

На номері також зображені підзаголовки зі словами "Violences Policières" і "On veut L'égalité", що в перекладі з французької означає "Поліцейське насильство" і "Ми хочемо законності" відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі помітили слід "русского мира" на марші, який пройшов в США, організований друзями і сім'єю загиблого Джорджа Флойда.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Особа
Дональд Трамп
Місце
Франція
Тег
протест
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