"Зайдемо в Москву на танках!" Заява українського міністра наполохала росіян

Російські чиновники бурхливо відреагували на слова міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про те, що настане час, коли українські танки будуть в Москві.

Однією з перших на тролінг українського чиновника відреагувала у Facebook скандальна речник МЗС Росії Марія Захарова.

"Дорогий товаришу, та Москва, в якій ви будете "разом із союзниками на танках", розташована в штаті Айдахо. Тож, вперед і з піснею!" — уїдливо написала вона.

Марія Захарова Скріншот відео

Також заяву Омеляна прокоментував у Twitter одіозний російський сенатор Олексій Пушков.

"Єдиним, хто серйозно збирався в'їхати в Москву на танку, був Адольф Гітлер. Але у нього хоча б були багато танків і план дій. У київських базік — ні того, ні іншого. На танку кудись зібралися в'їхати. В результаті у вигрібну яму можуть лише в'їхати. Навряд чи кудись іще", — скипів він.

Олексій Пушков EADaily

Зі свого боку депутат нелегітимної Держдуми від тимчасово окупованого Криму Руслан Бальбек, як пише пропагандистське ФАН, заявив, що Омеляна "занадто заносить у бравурних заявах", а ще український міністр нібито "занадто погарячкував".

Не менш агресивно на слова українського міністра відреагував і заступник голови комітету нелегітимної Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа.

"Хвора людина. Україна сама створила великі проблеми своїм громадянам, позбавивши їх можливості прямого польоту в Росію. У відповідь на це наші служби запропонували відновити пряме сполучення, яке Україна перервала. І замість того щоб йти на зближення, на вирішення питань, команда Порошенка продовжує нагнітати обстановку", — цитує його слова пропагандистський ресурс RT.

Єдиним, хто всерйоз збирався в'їхати в Москву на танку, був Адольф Гітлер. Але у нього хоча б було багато танків і був план дій. У київських бюлетенів - ні того, ні іншого. На танку кудись зібралися в'їхати. У підсумку в вигрібну яму можуть лише в'їхати. Навряд чи куди ще. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Омеляна привітали з 40-річчям тортом у вигляді руїн Кремля. Російські ЗМІ масово розтиражували цю новину і дуже болісно відреагували на неї. У мережі симпатики Кремля вибухнули прокльонами і образами на адресу влади нашої країни й українців загалом.

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