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"Зайдемо в Москву на танках!" Заява українського міністра наполохала росіян

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Російські чиновники бурхливо відреагували на слова міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про те, що настане час, коли українські танки будуть в Москві.

Однією з перших на тролінг українського чиновника відреагувала у Facebook скандальна речник МЗС Росії Марія Захарова.

"Дорогий товаришу, та Москва, в якій ви будете "разом із союзниками на танках", розташована в штаті Айдахо. Тож, вперед і з піснею!" — уїдливо написала вона.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

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''СРСР і Монголія — український світ?'' Журналістка затролила пропагандистів Кремля за торт для Омеляна

Також заяву Омеляна прокоментував у Twitter одіозний російський сенатор Олексій Пушков.

"Єдиним, хто серйозно збирався в'їхати в Москву на танку, був Адольф Гітлер. Але у нього хоча б були багато танків і план дій. У київських базік — ні того, ні іншого. На танку кудись зібралися в'їхати. В результаті у вигрібну яму можуть лише в'їхати. Навряд чи кудись іще", — скипів він.

Олексій Пушков

Олексій Пушков

EADaily

Зі свого боку депутат нелегітимної Держдуми від тимчасово окупованого Криму Руслан Бальбек, як пише пропагандистське ФАН, заявив, що Омеляна "занадто заносить у бравурних заявах", а ще український міністр нібито "занадто погарячкував".

Не менш агресивно на слова українського міністра відреагував і заступник голови комітету нелегітимної Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа.

"Хвора людина. Україна сама створила великі проблеми своїм громадянам, позбавивши їх можливості прямого польоту в Росію. У відповідь на це наші служби запропонували відновити пряме сполучення, яке Україна перервала. І замість того щоб йти на зближення, на вирішення питань, команда Порошенка продовжує нагнітати обстановку", — цитує його слова пропагандистський ресурс RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Омеляна привітали з 40-річчям тортом у вигляді руїн Кремля. Російські ЗМІ масово розтиражували цю новину і дуже болісно відреагували на неї. У мережі симпатики Кремля вибухнули прокльонами і образами на адресу влади нашої країни й українців загалом.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ОмелянМарія ЗахароваОлексій Пушков
Місце
Росія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
у нас на улице переполох,все переполошенные ходют...пойду за боярышником,переполох заливать...Проверить бы эту помойку-обоз,на наркотики.
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Не переполошило , а рассмешило . Тут ключевая фраза "вместе с союзниками" ... Это с какими союзниками ? Литва ? Польша ? Ну Эстонию мы вычёркиваем -- Керсти к Путину уже очередь заняла . (На 14-е апреля у неё номерок) . Странные они -- эти вислоухие -- с них смеются , а они даже гордятся этим . Помню чудовищный обсёр в ПАСЕ , когда Бляхер , Подстилка и остальная рогульня выла щеню перед Ольгой Скабеевой . Большего позорища и стыдобы представить нельзя , а в комментах укры писали , что це гидно -- дали отпор пропагандистке канала Россия-1 . Мозги набекрень у вислоухих .
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