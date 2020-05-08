Захворіли майже 4 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 8 травня. Постійно оновлюється

Кількість заражених коронавірусом COVID-19 майже наблизилося до позначки 4 млн осіб. Найбільше хворих в США – 1,3 млн, Іспанії – 257 тисяч та Італії – 216 тисяч.

В Україні епіцентрами хвороби залишаються Чернівецька, Івано-Франківська області та Київ.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 13 691 чоловік. Померли 340 пацієнтів, одужали – 2396.

По всьому світу померли вже понад 270 тисяч пацієнтів. Кількість заражених майже 4 млн, одужали – 1,3 млн.

Вчені заявили, що новий тип коронавірусу COVID-19 став активно мутувати, що істотно ускладнює створення вакцини проти нього.

Головне за 8 травня:

07:57 – Обчислено головний спосіб передачі COVID-19 по світу.

07:48 – Діти порівняно рідше хворіють на новий тип коронавірусу COVID-19, ніж дорослі, й загалом легше переносять це захворювання, повідомив анестезіолог Володимир Корсунов.

05:57 – Головний санітарний лікар розповів, як COVID-19 вдарив по медреформі в Україні.

02:30 – Український лікар-психіатр розповів про користь порно під час пандемії коронавірусу.

01:40 – Чеська авіакомпанія Czech Airlines з 24 травня перезапустить польоти з Праги в Україну. У числі перших напрямків будуть Київ і Одеса.

00:59 – Прес-секретар виступав проти карантину президента Бразилії заразився коронавірусів.

00:10 – В Японії дали дозвіл на використання експериментального противірусного препарату Remdesivir, розробленого в США, для лікування COVID-19. Ці ліки хоче закупити і Україна.