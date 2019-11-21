Захоплення Росією українських кораблів: у Гаазі зробили перші кроки до Трибуналу

У четвер, 21 листопада, в Гаазі (Нідерланди) почалися слухання Арбітражного трибуналу у справі захоплення українських кораблів і полону 24 моряків.

Закритий процес проходить в Постійному арбітражному суді, який знаходиться в Палаці миру, передає "Укрінформ".

Відомо, що на слуханнях будуть обговорюватися тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватися процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

Відзначається, що Україна сподівається на оперативний розгляд справи по суті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх в московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".

Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.

25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених корабля, однак конкретних дій після цього не було.

Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.

17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.