Головна Новини
21 листопада • оновлено в 13:39
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Захоплення Росією українських кораблів: у Гаазі зробили перші кроки до Трибуналу

1.4т
Читати матеріал російською

У четвер, 21 листопада, в Гаазі (Нідерланди) почалися слухання Арбітражного трибуналу у справі захоплення українських кораблів і полону 24 моряків.

Закритий процес проходить в Постійному арбітражному суді, який знаходиться в Палаці миру, передає "Укрінформ".

Відомо, що на слуханнях будуть обговорюватися тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватися процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

Новини
У Гаазі судитиму Гіркіна та інших терористів з ОРДЛО

Відзначається, що Україна сподівається на оперативний розгляд справи по суті.

Суд в Гаазі

Суд в Гаазі

ІноЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Повернення українських кораблів Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Місце
Нідерланди Гаага
Тег
полонені моряки
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
47
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Гаагский суд кажет ,закройте свою пасть ка-к-лы , сидите тихо и сопите в трубочку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять чушкари кастрюляголовые окажутся м голой жо..й.За все свои мытарства ещё ни копейки не получили только затраты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
России насра-ть на Гаагу ,а тем более на ваши иски кастрюляголовые далбаящуры.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги