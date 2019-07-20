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Захоплення нафтового танкера Іраном: з'явилося історичне відео

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У мережі з'явилося відео захоплення британського танкера Stena Impero в Ірані Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Імовірно, запис зроблено іранськими військовими. Роликом у Twitter поділилося видання ISNA International.

На кадрах видно, як танкер супроводжувався іранськими катерами. Потім на палубу судна був висаджений десант, поки бойові катери здійснювали прикриття.

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Захоплений танкер

Захоплений танкер

Скріншот

Відзначимо, іранські спецпідрозділи використовували вертоліт Мі-17, щоб висадитися на судно.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 18 липня в Ірані Корпус вартових ісламської революції (державна військово-політична формація) захопив нафтовий танкер і членів його екіпажу – 23 особи.

  • В уряді заявили, що танкер нібито займався контрабандою нафти і перевозив іранські нафтопродукти закордонним покупцям.

  • Франція та Німеччина засудили дії Ірану, закликавши Тегеран повернути судно.

  • Після інциденту ціни на нафту еталонних марок помітно зросли.

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Місце
Іран
Теги
видео нафта
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Сало Уронил
Сало Уронил
сосите грязную нефть Путина.нех было захватывать иранскую нефть в Гибралтаре англо-саксам.если утопят иранцы танкер у себя в проливе заблокируя проход,будете сосать не только нефть Путина
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