Захоплення нафтового танкера Іраном: з'явилося історичне відео

У мережі з'явилося відео захоплення британського танкера Stena Impero в Ірані Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Імовірно, запис зроблено іранськими військовими. Роликом у Twitter поділилося видання ISNA International.

На кадрах видно, як танкер супроводжувався іранськими катерами. Потім на палубу судна був висаджений десант, поки бойові катери здійснювали прикриття.

Захоплений танкер Скріншот

Відзначимо, іранські спецпідрозділи використовували вертоліт Мі-17, щоб висадитися на судно.

Publication de la vidéo de l'arraisonnement du pétrolier britannique par le #CGRI pic.twitter.com/NLSOSHpdYD - ISNA International (@Isna_Int) July 20, 2019

Як писав OBOZREVATEL:

18 липня в Ірані Корпус вартових ісламської революції (державна військово-політична формація) захопив нафтовий танкер і членів його екіпажу – 23 особи.

В уряді заявили, що танкер нібито займався контрабандою нафти і перевозив іранські нафтопродукти закордонним покупцям.

Франція та Німеччина засудили дії Ірану, закликавши Тегеран повернути судно.

Після інциденту ціни на нафту еталонних марок помітно зросли.

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