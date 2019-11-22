У Гаазі дали хід справі про захоплення Росією кораблів: Зеркаль повідомила про першу перемогу України

У п'ятницю, 22 листопада, Україна отримала в Гаазі перший процедурний наказ Арбітражу, яким визначили процесуальні моменти у справі про захоплення Росією українських кораблів біля Керченської протоки в 2018 році.

Про це повідомила в Facebook заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

"З сьогоднішнього дня наша справа називається "Спір про затримання трьох українських військово-морських кораблів і членів їх екіпажів". Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не тільки порушення Росією норм міжнародного права, а й відобразити, що ця суперечка стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в'язниці. І Арбітраж нас почув", – зазначила вона.

У Гаазі видали наказ Арбітражного трибуналу у справі захоплення кораблів Росією Facebook Олени Зеркаль

За словами Зеркаль, РФ не вдалося затягнути Арбітраж у тривалий і багатоступінчастий процес.

"Згідно з розкладом ми повинні представити свій Меморандум за 6 місяців, але ніхто не заважає нам підготувати і подати його раніше. І з моменту подачі нами Меморандуму у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатися своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції", – пояснила вона.

Зеркаль повідомила про першу перемогу України у справі кораблів Слово і діло

"При цьому у нас є право прокоментувати заперечення Росії і звернутися до Арбітражу з проханням їх відхилити. Наша позиція полягає в тому, що вирішити питання юрисдикції у цій справі окремо від розгляду фактів неможливо", – додала Зеркаль.

Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань. Крім того, промови агентів будуть відкритими, а щодо доступу громадськості до решти слухань рішення будуть ухвалені Арбітражем додатково напередодні слухань. Отже, РФ не вдасться приховати факти і свої порушення від широкої громадськості і спотворити історію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 21 листопада, в Гаазі почалися слухання Арбітражного трибуналу у справі захоплення українських кораблів і полону 24 моряків.

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