"Росія задоволена": у Лаврова огризнулися на успіх України у Гаазі

У Росії несподівано зраділи рішенню Арбітражного трибуналу Гааги у справі про захоплення кораблів ВМС України у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки, яким визначили процесуальні моменти суперечки.

Відповідну заяву було опубліковано в понеділок, 25 листопада, на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

"Російська Федерація повністю задоволена цим рішенням, у якому враховані всі її принципові пропозиції, висловлені в ході проведеного напередодні в Гаазі засідання Арбітражу. Вимоги України щодо відмови від юрисдикційного етапу і граничного скорочення термінів розгляду залишені без уваги", – йдеться у заяві.

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"Трибунал підтримав підходи Росії і в інших принципових моментах, що обнулило спроби Києва максимально ускладнити процесуальне становище Росії у даному розгляді", – запевнили у зовнішньополітичному відомстві, незважаючи на те, що про прихильність позиції Кремля в рішенні не було жодного слова.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль показала наказ Арбітражу, якому так зраділи в Росії. За її словами, рішення, навпаки, вказало Москві на порушення, додавши у назві справи, що вона захопила українських моряків і кораблі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ув четвер, 21 листопада, у Гаазі почалися слухання Арбітражного трибуналу у справі захоплення українських кораблів і полону 24 моряків.

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