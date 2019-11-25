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25 листопада • оновлено в 17:52
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"Росія задоволена": у Лаврова огризнулися на успіх України у Гаазі

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У Росії несподівано зраділи рішенню Арбітражного трибуналу Гааги у справі про захоплення кораблів ВМС України у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки, яким визначили процесуальні моменти суперечки.

Відповідну заяву було опубліковано в понеділок, 25 листопада, на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

"Російська Федерація повністю задоволена цим рішенням, у якому враховані всі її принципові пропозиції, висловлені в ході проведеного напередодні в Гаазі засідання Арбітражу. Вимоги України щодо відмови від юрисдикційного етапу і граничного скорочення термінів розгляду залишені без уваги", – йдеться у заяві.

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У Лаврова огризнулися на успіх України у Гаазі

У Лаврова огризнулися на успіх України у Гаазі

"Трибунал підтримав підходи Росії і в інших принципових моментах, що обнулило спроби Києва максимально ускладнити процесуальне становище Росії у даному розгляді", – запевнили у зовнішньополітичному відомстві, незважаючи на те, що про прихильність позиції Кремля в рішенні не було жодного слова.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль показала наказ Арбітражу, якому так зраділи в Росії. За її словами, рішення, навпаки, вказало Москві на порушення, додавши у назві справи, що вона захопила українських моряків і кораблі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ув четвер, 21 листопада, у Гаазі почалися слухання Арбітражного трибуналу у справі захоплення українських кораблів і полону 24 моряків.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Загострення в Азовському морі Повернення українських кораблів Росією
Особи
Сергій Лавров Олена Зеркаль
Місце
Росія
Теги
пропаганда Керченська протока Новини Росії
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Арбитражный трибунал, прекратите нести чушь, не бывает такого в природе, как и интеллигенции рагулячей.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"огрызнулись" и "стебанули" это 2 разные вещи, лишенные вы интеллекта рогульки)))
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