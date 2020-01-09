"Захопити весь світ": дипломат оцінив шанси Ірану у війні проти Заходу

Іран мріє стати світовою імперією і намагається почати реалізацію свого плану хоча б в близькосхідному регіоні. Однак у нього немає необхідних сил і ресурсів для опору Заходу, який не допустить втілення сценарію Тегерана.

Таку думку озвучив колишній ізраїльський дипломат і посол в Україні та Росії Цві Маген в інтерв'ю для OBOZREVATEL.

"Його (Іран. – Ред.) можна порівняти з комунізмом, який хотів захопити весь світ і планував світову революцію. Іран теж націлений на створення світової імперії, але на перших порах – на регіональну імперію. Він хоче об'єднати мусульман всього світу і, будучи вже світовою державою, захопити владу", – розкрив він мотиви іранської влади.

Для того, щоб тримати світ у напрузі, зазначив Маген, Тегеран постійно погрожує йому створенням ядерної зброї. Однак говорити про наявність такого важеля впливу у нього навряд чи коли-небудь доведеться, вважає дипломат.

"Ядерної зброї у нього немає, і це основна причина всієї цієї світової суєти. Всі намагаються пригальмувати, зупинити процес її створення Іраном. Незважаючи на це, він погрожує, що продовжить розробляти її, мовляв, йому не подобається, як до нього ставляться і у нього свої плани на майбутнє. Упевнений, що Ірану не дадуть створити ядерну зброю", – поділився своїм прогнозом експосол.

Крім того, підкреслив він, Іран навряд чи зважиться на розв'язання масштабної війни проти США, оскільки просто не зможе протистояти противнику в цій сутичці.

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"Іран-то погрожує, але він не в змозі вести реальні військові дії проти США тим паче. І знаєте, проти Ізраїлю теж. Все це має зовсім інший ефект і направлено в русло інформаційної війни, мовляв, ми такі сильні. Іран намагається торгуватися за підсумок майбутніх результатів. Можливостей для протистояння у нього немає, тому він задіяв терор, удари по судноплавству та іншим об'єктам в районі Перської затоки", – пояснив нинішню стратегію іранського керівництва Маген.

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