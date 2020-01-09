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9 січня • оновлено в 14:48
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"Захопити весь світ": дипломат оцінив шанси Ірану у війні проти Заходу

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Іран мріє стати світовою імперією і намагається почати реалізацію свого плану хоча б в близькосхідному регіоні. Однак у нього немає необхідних сил і ресурсів для опору Заходу, який не допустить втілення сценарію Тегерана.

Таку думку озвучив колишній ізраїльський дипломат і посол в Україні та Росії Цві Маген в інтерв'ю для OBOZREVATEL.

"Його (Іран. – Ред.) можна порівняти з комунізмом, який хотів захопити весь світ і планував світову революцію. Іран теж націлений на створення світової імперії, але на перших порах – на регіональну імперію. Він хоче об'єднати мусульман всього світу і, будучи вже світовою державою, захопити владу", – розкрив він мотиви іранської влади.

Для того, щоб тримати світ у напрузі, зазначив Маген, Тегеран постійно погрожує йому створенням ядерної зброї. Однак говорити про наявність такого важеля впливу у нього навряд чи коли-небудь доведеться, вважає дипломат.

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"Ядерної зброї у нього немає, і це основна причина всієї цієї світової суєти. Всі намагаються пригальмувати, зупинити процес її створення Іраном. Незважаючи на це, він погрожує, що продовжить розробляти її, мовляв, йому не подобається, як до нього ставляться і у нього свої плани на майбутнє. Упевнений, що Ірану не дадуть створити ядерну зброю", – поділився своїм прогнозом експосол.

Крім того, підкреслив він, Іран навряд чи зважиться на розв'язання масштабної війни проти США, оскільки просто не зможе протистояти противнику в цій сутичці.

Конфлікт Ірану і США

Конфлікт Ірану і США

TK Media

"Іран-то погрожує, але він не в змозі вести реальні військові дії проти США тим паче. І знаєте, проти Ізраїлю теж. Все це має зовсім інший ефект і направлено в русло інформаційної війни, мовляв, ми такі сильні. Іран намагається торгуватися за підсумок майбутніх результатів. Можливостей для протистояння у нього немає, тому він задіяв терор, удари по судноплавству та іншим об'єктам в районі Перської затоки", – пояснив нинішню стратегію іранського керівництва Маген.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Іран
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Очевидный успех России – Турция уступила, в Ливии будет мир. Ливийская национальная армия (ЛНА) за последнее время добилась в Ливии впечатляющих успехов. По мнению турецкой стороны, эту силу в ливийском конфликте поддерживает ЧВК «Вагнер». Эрдоган ранее заявлял о том, что Турция готова выступить на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, против которого и ведет борьбу ЛНА, и даже говорил об отправке турецких войск. Однако после встречи с российским лидером Владимиром Путиным турецкий президент пошел на попятную и от воинственной риторики отказался. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Александр Малькевич дал комментарии по поводу последних событий вокруг Ливии в интервью Федеральному агентству новостей. По его оценке, откровенное турецкое вмешательство во внутренние дела Ливии сплотили ливийский народ, который забыл о прежних разногласиях и распрях. За оружие взялся «и стар и млад». Между тем, ПНС уже можно считать проигравшей стороной. Оно подняло белый флаг, объявив перемирие, а турки свои угрозы так и не реализовали. При этом Малькевич считает, что слова Эрдогана о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнер» сыграли против турок, ведь у российских воинов репутация неустрашимых и непобедимых бойцов.____
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