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"Захопити і розділити Україну!" У Польщі викрили підступний план Угорщини

1.4тЧитати матеріал російською

Депутат польського сейму Славомир Нітрас заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував Польщі захопити землі України.

За його словами, угорці мріють про зміну післявоєнного порядку, пише видання Оnet.pl.

"Орбан закликав нас захопити землі під час української кризи та поділити їх. Він мріє переглянути кордони в Європі, як і Володимир Путін", - сказав Нітрас.

Депутат додав, що Угорщина є "дуже небезпечною країною" з великим історичним комплексом після втрати частини території, але Польща не бажає дестабілізувати Європу.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Голос Америки

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"Ми не хочемо, щоб нам дестабілізували Європу. Я знаю Віктора Орбана. Він людина освічена, знає мови, вміє поводитися серед міжнародних еліт. Орбан дуже небезпечний і дуже розумний", - зазначив Нітрас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляв, що яблуко розбрату між двома країнами кинула Російська Федерація.

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Польща
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вот ябеда)))))))
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CARGO 100
CARGO 100
"... премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Польше захватить земли Украины." Венгры с дуру всё себе переломают вместе с четырьмя танкистами и собакой против самой сильной армии европы ...
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