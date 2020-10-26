У Чехії зажадали дива через різке зростання хворих на COVID-19

Чехії потрібно диво, щоб зупинити катастрофічний спалах COVID-19 у країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш, уточнивши, що нинішні обмежувальні заходи поки не працюють, пише Daily Mail.

У суботу, 24 жовтня, було зафіксовано рекорд – 126 смертей і 15 258 випадків захворювання з початку епідемії в країні, а рівень інфікування є одним із найвищих на планеті: вище тільки в Андоррі.

Сплеск смертності може бути пов'язаний зі збільшенням середнього віку пацієнтів: на людей старших за 50 років зараз припадає 35% нових випадків інфікування порівняно з 22% на початку серпня.

Швидке поширення вірусу серед лікарів і медсестер посилило навантаження на чеські лікарні, говориться в повідомленні. Щодня заражаються до тисячі медичних працівників, медиків доводиться запрошувати з-за кордону.

Згідно з обмежувальними заходами, магазини та ресторани в країні закриті, а школи повернулися до дистанційного навчання.

Студенти також навчаються дистанційно за винятком тих, хто вивчає медицину або інші предмети, пов'язані з охороною здоров'я.

Введено обмеження на пересування: люди можуть добиратися тільки на роботу, за покупками або медичним обслуговуванням.

Готелі закриті, туризм у Чеську Республіку офіційно заборонений.

Збиратися можна тільки по двоє, за винятком весіль і похоронів, на які допускаються 10 осіб.

Введені заходи майже ідентичні тим, які були навесні, під час першої хвилі коронавірусу, однак Бабіш попередив, що їх, можливо, доведеться посилити.

"Заходи, які ми ухвалили, поки не працюють", – сказав він у відеозверненні до народу, зазначивши, що поточні цифри "катастрофічні".

За словами прем’єра, якщо не станеться дива, карантинні заходи в Чехії доведеться ще більше посилити.

"Я не знаю, що буде з вірусом. Не знаю", – сказав він.

Як повідомив OBOZREVATEL, станом на понеділок, 26 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 43,3 млн осіб. За минулий день виявлено 404 793 нових інфікованих. Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували в Індії – 45 тис., США – 60 тис., а також у Франції – 52 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. Подолали хворобу близько 31,9 млн пацієнтів.